Quest’oggi i consulenti di ProiezionidiBorsa illustreranno gli incredibili effetti di una spezia dalle origini antichissime, usata in passato per guarire innumerevoli disturbi. Molto spesso, è stato dimostrato, basandosi su studi scientifici, quanto siano importanti e preziose per il benessere le spezie. Si pensi alle eccezionali qualità del pepe nero illustrate nell’articolo “Sembra incredibile ma aggiungere questa spezia ai cibi contrasta il cancro al seno e l’invecchiamento”. Pertanto, insaporire i propri piatti con le spezie, apporterà notevoli benefici al nostro benessere, contrastando tante patologie e disturbi. Si pensi, ad esempio, ai chiodi di garofano basta masticarli per eliminare immediatamente l’acidità e sgonfiare l’addome.

Ma non tutti sanno che basta questa straordinaria spezia per proteggere il cervello dal Parkinson e abbattere il diabete. Si tratta del cumino nero, in particolare dei semi della pianta Nigella Sativa, utilizzati fin dai tempi dell’Antico Egitto. Dagli innumerevoli studi sul cumino sono emersi talmente tanti effetti benefici sulla salute che non potrà non rientrare nello scaffale delle nostre spezie.

Il cumino è ricco di vitamine, sali minerali e antiossidanti. In particolare dalle numerose ricerche è emerso che le proprietà terapeutiche del cumino derivano dal timochinone, contenuto nel suo olio essenziale. Proprio gli estratti oleosi del cumino hanno incredibili effetti antiossidanti importanti nel contrastare le malattie degenerative del cervello come il Parkinson. Infatti da uno studio, è emerso che il timochinone sia un potenziale neuro-protettore nelle forme croniche e acute di malattie cerebrali. In particolare, questo effetto si è riscontrato grazie alla capacità di inibire la perossidazione lipidica. Pertanto sembrerebbe che il cumino, grazie a questa sostanza possa proteggere il cervello da malattie neurodegenerative come Parkinson, depressione e ischemie cerebrali.

Inoltre secondo altri studi, il cumino può abbattere il diabete. In particolare, ne basterebbero 2 grammi al giorno per abbassare la glicemia alta, nei soggetti con diabete di tipo 2. Infatti è stato dimostrato su 94 soggetti diabetici che la somministrazione di 2 grammi di cumino ha prodotto riduzioni importanti di glicemia. In tal modo può considerarsi anche un ottimo coadiuvante dei farmaci ipoglicemizzanti che si assumono oralmente. Ecco quindi spiegato perché già gli antichi Egizi utilizzavano questa spezia dalle incredibili proprietà.