L’estate per molti di noi è la stagione più attesa dell’anno: il tempo è sempre soleggiato, possiamo goderci le vacanze ed è bello stare fuori.

Ovviamente, puntualmente come ogni anno, compaiono le zanzare che pungono, causano prurito e disturbano perennemente il nostro sonno.

Spesso, non bastano i classici repellenti che compriamo nei negozi, che oltretutto sono chimici e non fanno bene a noi e all’ambiente circostante.

Per combattere questa fastidiosa battaglia contro le zanzare, possiamo risparmiare tempo e denaro utilizzando solo questi prodotti che abbiamo già a disposizione.

Basta posizionare della cipolla e dei chiodi di garofano in casa per risolvere questo problema

Basterà sistemare su un piattino anche solo mezza cipolla nella cui polpa infileremo dei chiodi di garofano.

In alternativa basterà tritare la cipolla e i chiodi di garofano, mescolando i due ingredienti assieme in un composto.

Scaturirà un aroma sgradevole per le zanzare, che non si avvicineranno neanche, ovviamente si consiglia di utilizzarlo all’aperto perché sarà intenso anche per noi.

Se invece ci piace questo tipo di profumo che sprigiona, avremo creato un repellente naturale che manda sia via gli insetti che eventuali sgraditi ospiti.

Potremo posizionarlo nei punti strategici come vicino alle porte o sui davanzali delle finestre di casa, dove sicuramente tenteranno di entrare.

È incredibile ma basta posizionare della cipolla e dei chiodi di garofano in casa per risolvere questo problema.

Utilizzo alternativo della cipolla

Per evitare il loro arrivo in casa e rischiare di essere punti, è consigliato installare le zanzariere ed eliminare tutti i ristagni d’acqua possibili.

La cipolla, inoltre, è un fenomenale rimedio naturale contro le eventuali punture di zanzara. Il suo liquido è infatti piacevolmente rinfrescante ma anche antinfiammatorio.

Basterà strofinare mezza cipolla sulla puntura e vedremo pian piano diminuirne il gonfiore, questo perché essa contiene dei potenti antisettici al suo interno.

Volendo, possiamo anche mettere la polpa della cipolla tra due garze e porlo sulla parte dolorante.