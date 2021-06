Il melone è il frutto tipico dell’estate: dissetante, rinfrescante, gustosissimo e facile anche da abbinare con diversi prodotti.

Per prima cosa, quando lo scegliamo, sarà facile riconoscere quello giusto attraverso la sua consistenza, battendo la buccia con la mano.

Se otterremo un suono sordo significherà che è maturo; facciamo però attenzione alla sua profumazione: se è decisamente intensa e dolce, probabilmente sarà troppo maturo.

L’obiettivo numero uno è conservarlo il meglio possibile, anche se spesso a causa di mancate attenzioni siamo costretti a doverlo buttare, un vero peccato.

Sono questi i 3 geniali trucchetti per conservare a lungo il nostro melone in una sola mossa risparmiando

È importante sapere che il melone maturo, tenuto a temperatura ambiente, può mantenere la sua freschezza per circa una settimana.

Non fa differenza in quale stanza lo posizioniamo, bisogna solo far sì che sia protetto dalla luce solare diretta, altrimenti accelereremo il processo di essiccazione.

Questo causerà la perdita di una parte importante del suo gusto, della sua succosità e del suo sapore.

Se abbiamo intenzione di consumarlo subito, sarebbe ideale posizionarlo in frigo poche ore prima di servirlo.

Se non disponiamo di spazio in frigo, e non possiamo riporlo interamente, basterà tagliarne la polpa a cubetti.

Successivamente conserviamolo in un contenitore chiuso con un coperchio o con la pellicola per alimenti, sapendo di doverlo consumare entro tre giorni massimo.

Le idee per consumarlo in poco tempo sono numerose, è ottimo per merende e pranzi veloci, quando non abbiamo voglia o tempo di cucinare.

Un altro pratico trucchetto per conservarlo è quello di utilizzarlo come ingrediente speciale dei nostri aperitivi estivi.

Dovremo solo congelarlo negli stampi per freezer con un po’ d’acqua e qualche foglia di menta, che darà un tocco gustoso, fresco e originale.

Come dicevamo, sono questi i 3 geniali trucchetti per conservare a lungo il nostro melone in una sola mossa risparmiando, assolutamente da provare.

Metodo alternativo

Se non sappiamo come utilizzare il melone avanzato, possiamo preparare facilmente un sorbetto.

Non c’è neanche bisogno della gelatiera, basterà solo questo frutto, zucchero e acqua, creando una dissetante merenda estiva.