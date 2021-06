Momento nodale per i mercati azionari internazionali anche se le nostre previsioni continuano a “dare il semaforo verde” fino ad almeno la prima decade di agosto di quest’anno. Di volta in volta, questo scenario verrà validato o meno nel nostro quotidiano punto sui mercati. Ci sono ancora quindi diverse opportunità da cogliere e sulle diverse Borse mondiali vediamo titoli sottovalutati di non poco che presentano swing rialzisti davvero interessanti.

Oggi, il nostro Ufficio Studi torna ad analizzare e a “mantenere il polso della situazione” su un’interessante società che da diversi mesi è presente nella nostra Lista delle raccomandazioni. Ci riferiamo ad Aquafil che insieme alle sue controllate, produce e distribuisce fibre e polimeri di poliammide 6 in Europa, Stati Uniti e Asia L’azienda è stata fondata nel 1965 e ha sede ad Arco, in Italia. L’attuale capitalizzazione è di circa 354,4 milioni. La nostra view è la seguente: Aquafil potrebbe continuare a salire ancora fino a 9,20 circa di medio termine

Il titolo (MIL:ECNL) ha chiuso la giornata di contrattazione del 24 giugno a 6,93 euro per azione, in rialzo dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno, ha segnato il minimo a 4,18 ed il massimo a 7,25. Cosa attendere da ora in poi?

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo 2 giudizi) trovano consenso intorno al prezzo di 7,35 euro. I nostri calcoli, basati sullo studio dei bilanci degli ultimi 4 anni, portano ad un fair value stimato in area 9,20 euro per azione.

Aquafil potrebbe continuare a salire ancora fino a 9,20 circa di medio termine

La strategia di investimento

Il titolo nel momento in cui scriviamo quota a 6,95, in rialzo dello 0,29%.

Per chi possiede il titolo come da nostre precedenti indicazioni mantenere con stop loss/profit di lungo termine a 5,84. Stop loss di breve termine a 6,62. Obiettivo a 9,20 da raggiungere per/entro 12/18 mesi. Per chi volesse acquistare il titolo a mercato può attenersi agli stessi livelli operativi.

Si procederà per step