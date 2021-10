Con l’arrivo dell’autunno e dei primi freddi in molti siamo tornati a indossare il pigiama per andare a dormire. Il pigiama è un indumento molto comodo che ci permette di stare al caldo anche di notte e di dormire in maniera confortevole. Tutto si può dire di questo capo d’abbigliamento tranne che sia particolarmente estetico e sensuale.

Per fortuna, esiste un’alternativa che ci permette di curare l’estetica anche nel privato della nostra camera. Oggi, perciò, vedremo perché possiamo dire basta al pigiama ora che conosciamo l’indumento giusto per essere sensuali anche a letto.

Un tocco di eleganza

Il pigiama è un capo di abbigliamento di origine orientale che si è imposto negli ultimi 150 anni anche in Europa. Si pensa sia nato in India e nasce come indumento unisex comodo e largo composto da due pezzi. In seguito, grazie ai commerci dell’Impero Britannico negli ultimi due secoli si è diffuso in tutto il Mondo, diventando l’abito da sonno per eccellenza. Per la sua forma larga può essere considerato poco attraente, ma per fortuna esistono delle alternative.

Se vogliamo essere eleganti mentre dormiamo dovremo scegliere un capo che slanci la figura e segni le curve del corpo, coprendo e tenendoci al caldo. Il capo perfetto per assolvere a queste funzioni è sicuramente la camicia da notte.

Questa è composta da un solo pezzo e per questo per molti è più comoda. Questo antichissimo capo è molto confortevole, tiene caldo ma esalta la femminilità come il pigiama non è in grado di fare.

Basta pigiama ora che conosciamo il comodissimo indumento per essere sensuali anche a letto

Possiamo trovare moltissimi modelli di camicia da notte, una per ogni gusto ed esigenza. Ci sono quelli in pizzo, aderenti e con trasparenze, perfette per una notte romantica. Poi abbiamo quelle antiche, realizzate al telaio con il filo di cotone e che ci potrebbero avere lasciato in eredità le nostre nonne.

Abbiamo ancora le camicie da notte di lana, perfette per chi è freddoloso e non vuole prendere freddo durante la notte. Insomma, ci sono modelli di ogni tipo e materiale, da quelle più sexy a quelle più comode e invernali. Indossare la camicia da notte ci farà sentire molto più eleganti e femminili.

Quindi, basta pigiama ora che conosciamo il comodissimo indumento per essere sensuali anche a letto. Se vogliamo sentirci delle vere signore d’altri tempi e amiamo le camicie da notte, dovremo pensare di abbinarle con questo altro capo antico che in molti abbiamo ancora in casa.