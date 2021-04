Tutti noi abbiamo scatoloni e bauli pieni di vecchi abiti, che magari vogliamo tenere per ricordo. Abiti della nonna, di noi da piccoli o cose vecchie che non ci vanno più. Quello che non sappiamo è che ci sono alcuni indumenti che sono molto richiesti sul mercato del vintage e che i collezionisti sono disposti a pagare cifre esorbitanti. Oggi spiegheremo perché non lo sappiamo ma questo indumento che abbiamo in casa potrebbe valere molti soldi.

Un capo sempre più di moda

Tutti sappiamo che nel passato la moda era molto diversa. Esistevano dei capi d’abbigliamento che ora sono spariti e che nessuno usa più. Per esempio pensiamo alle sottovesti, che una volta ogni donna indossava quotidianamente. Oppure allegiarrettiere, necessarie in quanto le calze erano prive di elastico per sostenersi.

Ora molti di questi capi antichi non avrebbero più un’utilità, se non per pura estetica. Altri invece possono essere ancora usati e hanno una loro utilità.

Pensiamo per esempio alle vestaglie. Un capo che tutti indossavano in passato e che inspiegabilmente è caduto nel dimenticatoio. Sostituite dalle informi tute da casa le vestaglie potrebbero conoscere una nuova gloria.

Molte persone hanno ripreso ad indossare le vecchie vestaglie da casa e questo indumento sta conoscendo una nuova celebrità.

Le vestaglie di seta sono vendute a caro prezzo nei negozi vintage e sulle app specializzate. Questi prodotti non sono più in commercio, per questo la richiesta è molto alta.

Non ci resta che aprire quel vecchio baule e cercare le vestaglie di seta della nonna. Se siamo anche noi degli amatori dell’eleganza tra le mura domestiche non ci resta che indossarla, mentre se vogliamo fare affari d’oro possiamo mettere questi capi in vendita.

Se abbiamo tra le mani una vestaglia di pura seta possiamo guadagnare molti soldi, ma se il capo è di marca potremmo avere un vero e proprio tesoro che vale centinaia di euro. Cosa aspettiamo ad aprire quel vecchio baule?

