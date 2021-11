Siamo ufficialmente entrati nel periodo più freddo dell’anno, e iniziamo già a risentirne. Malanni di stagione, mani e piedi perennemente ghiacciati sono solo alcuni dei fastidi all’ordine del giorno.

Per fortuna, però, il problema delle mani possiamo risolverlo con molta facilità. Infatti, ecco come avere mani calde in 1 minuto con questo esercizio semplicissimo e divertente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un altro problema molto comune dell’inverno sono i peli di animali domestici che si attaccano alla superficie dei cappotti. Questi si notano particolarmente sui cappotti neri, anche se sono ugualmente fastidiosi anche sugli altri colori.

Bisogna eliminarli perché sono davvero antiestetici

Il problema è che non è sempre facile eliminare questi filamenti e, anche dopo averli tolti tutti, qualcuno farà di nuovo capolino sul nostro cappotto.

L’idea più ovvia e scontata per rimuovere questi residui è utilizzare la classica spazzola o il rullo adesivo. La maggior parte delle volte, però, capita di non avere in casa questi strumenti quando servono. Ecco perché potrebbe essere utile scoprire questo trucchetto astuto per rimuovere i peli dai cappotti e dai maglioni.

Ci servirà solo un oggetto che praticamente tutti abbiamo in casa. Ecco di cosa si tratta.

Basta pelucchi sui cappotti, ecco come eliminarli in poche mosse con questo oggetto che abbiamo in casa

Condividere la casa con degli animali domestici può tradursi in maglioni, vestiti e cappotti pieni zeppi di peli.

In realtà, questo problema può presentarsi anche a causa dell’usura. Quante volte ci sarà capitato di vedere un maglione pieno di fastidiosi pallini? Questo problema può dipendere da diversi fattori, come il tipo di materiale o l’effetto dei tanti lavaggi fatti in lavatrice.

Fortunatamente, possiamo risolvere questo fastidioso problema semplicemente con del nastro adesivo. Basterà arrotolarne un po’ intorno alla mano e passare quest’ultima sulla superficie dei cappotti e degli indumenti interessati. I peli si attaccheranno al nastro adesivo e scompariranno del tutto. Finalmente, dunque, basta pelucchi sui cappotti, ecco come eliminarli in poche mosse con questo oggetto che abbiamo in casa.

Questo trucchetto può essere utilizzato anche su altre superfici, come i divani, ad esempio.

Un altro oggetto molto efficace

In alternativa, potremo utilizzare anche uno spazzolino da denti. Basterà passare quest’oggetto sulla superficie interessata. Attenzione, però: dovremo fare questo gesto con estrema delicatezza, altrimenti rischieremo di rovinare i tessuti.

I pelucchi rimarranno intrappolati tra le setole dello spazzolino, e si sposteranno nella direzione in cui li porteremo noi.

Approfondimento

Stendere il bucato in casa fa male ma ecco come risolvere il problema senza avere l’asciugatrice.