Al giorno d’oggi il cellulare è diventato lo strumento indispensabile per eccellenza da portare sempre con noi. Dato che lo usiamo non soltanto per mantenerci in contatto, ma anche per informarci, lavorare, e persino per pagare al supermercato, ormai lo teniamo sempre acceso.

Ci capita veramente di rado di spegnere il cellulare, forse soltanto quando siamo al cinema, a teatro o a un evento. Ma in realtà per mantenere il nostro cellulare in forma smagliante, far durare di più la batteria e sfruttare al massimo la memoria interna, bisognerebbe spegnerlo periodicamente. Non è soltanto una diceria è veramente utile spegnere il cellulare ogni tanto. Ma vediamo quanto spesso e per quale motivo.

Ecco ogni quanto tempo bisognerebbe spegnere il cellulare secondo gli esperti per mantenerlo come nuovo

Ma a che cosa serve spegnere il cellulare? In realtà spegnere il telefono è utile perché permettiamo al sistema di ‘resettarsi’, e chiudere le app in background. Inoltre, spegnere il cellulare ci permette di interrompere tutti i processi che occupano memoria e consumano la batteria che non utilizziamo. Ecco perché dovremmo regolarmente spegnere il nostro cellulare.

Ma ogni quanto tempo bisognerebbe farlo? Ebbene, gli esperti consigliano una frequenza minima per spegnere il cellulare. Ecco ogni quanto tempo bisognerebbe spegnere il cellulare secondo gli esperti per mantenerlo come nuovo: dovremmo spegnerlo almeno una volta alla settimana. Vediamo perché.

Le app in background occupano memoria e consumano batteria

Anche quando non lo stiamo utilizzando sul nostro telefono abbiamo spesso molte app e pagine web aperte. A volte possono essere anche a decine. Tutte queste operazioni in background non fanno bene al nostro cellulare. La batteria, infatti, si scarica più velocemente, e il cellulare diventa meno rapido e reattivo.

Spegnere il cellulare ci aiuta a ‘resettare’ le app aperte, liberando memoria e risparmiando batteria.

Ottimizzare il telefono tutti i giorni ci aiuta a mantenerlo rapido e reattivo

Un altro consiglio per mantenere il telefono in perfetta forma è quello di operare frequentemente una pulizia dei dati. Quasi tutti i cellulari hanno un’app di ottimizzazione. Se il nostro telefono non ce l’ha, possiamo scaricarla facilmente dallo store.

Basterà premere il pulsante ‘pulizia’ per eliminare dati e processi inutili. Dovremo farlo tutti i giorni per prolungare la vita del nostro cellulare. Alcune app ci permettono anche di farlo in automatico, impostando la frequenza che vogliamo.

Attenzione anche alla qualità della batteria: ecco un test semplicissimo per capire se la batteria dello smartphone è ormai rovinata.