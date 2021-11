Con l’arrivo dell’inverno le temperature si abbassano. Freddo e gelo, pioggia e a volte neve e ghiaccio, portano profondi disagi per il nostro corpo. Quando usciamo per strada mani e piedi sono la parte maggiormente esposta ai rigori di stagione, in particolare i piedi. Infatti questa parte del corpo è costantemente a contatto col terreno anche se in modo indiretto, attraverso la suola delle scarpe.

Per quanto una scarpa possa coprire e riparare, la maggior parte delle volte torniamo a casa con i piedi freddi se non intirizziti. Una sgradevolissima e non salutare condizione che può essere evitata con un intelligente accorgimento. Con una geniale soluzione, adesso chi cammina per strada d’inverno non soffrirà più di questo fastidiosissimo problema che colpisce moltissimi.

Scarpe alla moda ma spesso inadeguate a proteggere dal freddo

Moda e comodità spesso non vanno di pari passo. Le scarpe che utilizziamo in inverno molto spesso sono belle, alla moda, ma non sono il massimo per riparare dal freddo e dal gelo. Purtroppo in città non si può andare in ufficio o ad altri appuntamenti con le scarpe da neve. Ma le condizioni che sempre più spesso in inverno incontriamo in strada sono quelle estreme della montagna, ovvero pioggia, neve, vento, gelo. Come detto, i nostri piedi sono la parte del corpo più a contatto con freddo e umidità trasmesse dal terreno, fenomeno che non è certo salutare.

Quando i nostri piedi si raffreddano tutto il corpo ne risente. Se dobbiamo stare a lungo fuori casa e quindi non possiamo riscaldare i piedi, il freddo e l’umidità, dai piedi può trasmettersi a tutto il nostro corpo. Il freddo si impossesserà di noi, per quanto si possa essere ben coperti. Tenere i piedi freddi e umidi per tutta una giornata non solo non è piacevole ma non è neanche sano. E allora come fare per prevenire che gelo e umidità si impossessino dei nostri piedi e del nostro corpo?

Adesso chi cammina per strada d’inverno non soffrirà più di questo fastidiosissimo problema che colpisce moltissimi

Una soluzione è quella di mettere una soletta fatta di materiale isolante. La maggior parte delle solette in circolazione non hanno questa caratteristica, ma noi ne possiamo creare una molto facilmente. Prendiamo del tessuto adatto per un isolamento termico, magari in materiale sintetico come elasten, nylon, poliestere e polipropilene. Questi sono tessuti tecnici adatti a tenere il corpo caldo e asciutto.

Si appoggia una scarpa a suola piatta sul materiale e si disegna la forma della scarpa sulla stoffa. Poi si ritaglia il pezzo di stoffa che così avrà la forma della soletta. Questo pezzetto di stoffa si colloca dentro la scarpa e sopra, volendo, si mette una soletta sottile e leggera. La si può comprare ovunque a partire da 90 centesimi. Con questo sistema si raggiungerà un doppio obiettivo. Si impedirà al calore di uscire dalla scarpa e si eviterà che umidità e freddo possano penetrare dalla soletta.

Se la vostra scarpa è scamosciata, per pulirla si può usare una mollica di pane. Come fare si può leggere nell’articolo: “Usando una mollica di pane sulle scarpe il risultato è incredibile”.

