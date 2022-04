La borsa è uno degli accessori a cui le donne non potrebbero mai rinunciare. Sicuramente è comodo avere una borsa dove riporre tutti i propri oggetti personali, ma il successo di questo accessorio nasconde altro. Infatti, nell’ultimo secolo le borse si sono trasformate in vere e proprie opere d’arte, oggetti di moda a scapito della praticità. Non è raro imbattersi in borse dalle dimensioni irrisorie in cui non entra neppure il telefono cellulare. Proprio queste minibag saranno tra le borse più desiderate da donne e ragazze durante la stagione primavera/estate.

Oggi, però, si andrà a trattare di un’altra categoria di borsa, sempre di piccole dimensioni, che sta davvero spopolando. Lasciamo da parte le shopper giganti: durante questa estate, infatti, saranno le borse a mezzaluna le più richieste. Con tracolla o senza, in pelle o in nylon, non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Per acquistare borse di lusso spendendo meno soldi, tuttavia, si potrà provare anche a guardare su siti di second hand. In questo modo ci si potrà portare a casa il modello preferito a prezzi inferiori rispetto al retail.

Tra le borse più desiderate da donne e ragazze che amano la moda c’è questo modello comodo e di tendenza da sfoggiare in estate

Le borse a mezzaluna nascono per essere portate a spalla, ma in alcuni casi possono anche avere la tracolla. Anzi, nella maggior parte dei modelli è prevista questa aggiunta per renderli più comodi e pratici da indossare. Una tipologia di borsa che torna sempre di moda e che in molte potrebbero già avere chiusa nell’armadio. Sono molte le case di moda, dal lusso al low cost, che hanno proposto questo modello. Inoltre, si potranno trovare declinate in palette molto diverse, dal rosa al verde fluo passando per i colori pastello, oltre ai classici bianco e nero.

Quale scegliere

Tra i modelli di borsa a mezzaluna moderna ed elegante troviamo quelli firmati Gucci. La mini borsa Ophidia in tessuto jumbo GG costa 820 euro ed è un vero gioiellino, ma non ha la tracolla. Sempre lo stesso modello si potrà trovare con il classico monogramma Gucci. Ancora di Gucci, ma con tracolla, la mini borsa a mezzaluna GG Marmont in nero o bianco a 980 euro. Tra le più viste al braccio delle amanti della moda troviamo la Mini Jodie di Bottega Veneta, un piccolo gioiello disponibile in svariati colori.

Tra le borse con prezzi più contenuti troviamo le Fula mezzaluna, in sconto su Zalando a 234 euro. Sul sito di Furla sarà possibile trovarne anche con stampa a fiori a 285 euro. A prezzi ancora un po’ più bassi troviamo la mezzaluna Pinko a 165 euro. Se il budget fosse ancora inferiore, ci si potrà orientare sulle borse a mezzaluna proposte da Zara a circa 40 euro.

