Quando torniamo a casa dopo aver fatto la spesa, il primo istinto di molti di noi è di riporre immediatamente verdura e frutta fresca nel frigorifero. E nella maggior parte dei casi si tratta della scelta più saggia, che ci permette di conservare molto più a lungo i prodotti freschi. Non tutti sanno, però, che non dovremmo riporre alcune particolari verdure in frigorifero. Il frigo infatti, invece di conservarle, rischia di accelerarne il deperimento, farle diventare molli e immangiabili nel giro di poco tempo. Ma di quali verdure si tratta? E come bisognerebbe invece conservarle? Vediamo di fare chiarezza.

Mai tenere i pomodori in frigorifero se non vogliamo compromettere sapore e aroma

La prima verdura che non andrebbe mai conservata nel frigorifero sono i pomodori. Moltissimi italiani tengono i pomodori freschi nel frigorifero per allungarne il periodo di conservazione. Questo però avviene a scapito del loro sapore e aroma. Le sostanze che danno al pomodoro il suo caratteristico profumo e il suo sapore, infatti, sono degradate dal freddo. Inoltre, il freddo interrompe il processo di maturazione e i nostri pomodori potrebbero risultare insipidi. Gli esperti suggeriscono di non conservare i pomodori sotto i 12-15 gradi. Molto meglio, quindi, tenerli fuori dal frigo a temperatura ambiente. Dovremo consumarli più in fretta, ma saranno molto più saporiti.

Attenzione molti tengono queste verdure in frigo, ma è un errore perché diventano insipide e farinose

Un’altra verdura che non dovremmo mai mettere in frigo sono le patate. Se vogliamo delle patate belle compatte e fresche, dobbiamo mantenerle in un luogo buio e soprattutto asciutto, ma mai nel frigorifero. Il freddo del frigorifero, infatti, può rendere le patate farinose e dolciastre. Inoltre, l’umidità presente nel frigorifero rischia di accelerarne il deperimento invece di conservarle.

Cipolle, aglio, scalogno, porro e simili vanno tenuti fuori dal frigo

Attenzione, molti tengono queste verdure in frigo quando non bisognerebbe farlo. Si tratta delle Allioideae, cioè la famiglia botanica a cui appartengono aglio, cipolla, scalogno, porro, e altre verdure simili, che non andrebbero mai tenute in frigo. Pensiamo a che cosa succede a una cipolla quando si trova in un ambiente umido: comincia immediatamente a germogliare. Se non vogliamo cipolle mollicce e con i germogli che spuntano, dobbiamo conservarle in un ambiente rigorosamente asciutto.

Pere e mele non hanno bisogno del frigorifero

Alcuni frutti non traggono alcun beneficio dall’essere refrigerati. È il caso, ad esempio, di pere e mele, che non necessitano di essere tenute nel frigorifero per mantenere tutto il loro sapore.

