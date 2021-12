Basta nero e verde ecco il colore da indossare per essere eleganti e alla moda anche dopo i 60 anni

Le tradizioni sono importanti in ogni occasione, ancora di più quando si tratta delle festività natalizie.

Oltre ai riti legati al cibo tra cotechini, lenticchie, pandori e panettoni troviamo quelli che si ricollegano a determinati colori.

Il colore da scegliere per il Natale e, soprattutto, per il Capodanno è il rosso. Utilizzato in piccole dosi o in total look se si ama osare sarà perfetto per trasformare chi lo indossa nel vero protagonista della serata.

Chi non vuole essere eccessivamente al centro dell’attenzione potrà optare per un semplice maglione rosso.

Uno dei must have della stagione e del periodo che si sta vivendo. Un maglione rosso ricorda immediatamente il Natale ma potrà essere utilizzato anche In altre occasioni.

Come per cappotti o maglioni in altri colori anche il rosso andrà scelto con particolare attenzione.

Sia le catene di fast fashion che l’alta moda stanno proponendo questo tipo di maglione. A fare la differenza sarà la composizione, come al solito meglio evitare il poliestere.

Infatti maglioni di questo tipo tenderanno a rovinarsi fin dal primo lavaggio, pieno di pallini il maglione sarà da sostituire.

Per quanto riguarda il materiale, quindi, meglio optare per lana o cachemire. Chi non ha voglia di spendere molti soldi potrà optare per il vintage. Infatti, è possibile trovare dei pezzi di seconda mano in materiali pregiati a ottimi prezzi.

Oltre al materiale si potranno scegliere diverse tipologie di maglione, dal cardigan alla maxi maglia. Tutto dipenderà dalle proprie preferenze anche per la fantasia del maglione. Se si predilige qualcosa da utilizzare anche in momenti diversi dalle festività natalizie meglio evitare maglioni con decorazioni che richiamano il Natale.

Come indossare

Il maglione rosso anche se sembra un capo importante è davvero semplice da abbinare. Potrà, infatti, essere indossato insieme ad una gonna o a un paio di pantaloni.

Tra le gonne ottime le gonne in satin, materiale molto amato per il Capodanno. In alternativa un paio di jeans neri con un maglione rosso per fare un figurone. Attenzione, in questo caso ai pelucchi che il maglione potrebbe lasciare sui pantaloni.

Per un Capodanno informale tra amici, invece, si potrà indossare insieme a un paio di blue jeans per un look semplice me d’effetto.

Il maglione rosso, poi, potrà essere indossato sopra ad un vestito nero o bianco specialmente se utilizzato come cardigan.

Quindi, basta nero e verde ecco il colore da indossare per essere eleganti e alla moda anche dopo i 60 anni.