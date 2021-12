Da quando abbiamo scritto il report La svolta rialzista sul titolo Renergetica è solo all’inizio con spazi di apprezzamento fino al 30% il titolo è salito di circa il 60%. Tutto, quindi, come da manuale.

Il mese scorso, però, è quello in corso stanno mostrando i primi segnali di debolezza con le quotazioni che hanno ritracciato il 20% dai massimi. Cosa attendersi, quindi, per il futuro?

La tendenza in corso è rialzista e punta al III obiettivo di prezzo in area 11,1 euro. Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe andare incontro a un ulteriore rialzo di oltre il 60%. La corsa al rialzo delle azioni Renergetica ha ancora molto spazio davanti a se’. Questo scenario rialzista potrebbe venire meno nel caso in cui si assista a una chiusura mensile inferiore a 6,08 euro. In questo caso le quotazioni di Renergetica potrebbero tornare in area 4 euro.

Discese fino in area 6,08 euro, con tenuta di questo livello, rappresenterebbero, invece, interessanti occasioni di acquisto.

La valutazione di Renergetica

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo non è molto bene impostato. La valutazione sulla base dei multipli di mercato restituisce un titolo sopravvalutato qualunque sia la metrica utilizzata. Anche la stima del fair value, calcolata con il metodo del discounted cash flow, restituisce un titolo fortemente sopravvalutato.

Durante l’ultimo anno, poi, il trend delle revisioni del fatturato è stato chiaramente negativo. Gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le previsioni di vendita. Inoltre, le prospettive di fatturato del gruppo sono state recentemente riviste al ribasso. Tale cambiamento nelle previsioni evidenzia il pessimismo degli analisti riguardo alle vendite della società.

Secondo gli analisti che coprono il titolo Renergetica il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 3%.

Per concludere facciamo notare che il titolo non è significativamente più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 8% a settimana.

La corsa al rialzo delle azioni Renergetica ha ancora molto spazio davanti a se’: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Renergetica (MIL:REN) ha chiuso la seduta del 27 dicembre a quota 6,80 euro in ribasso dell’1,73% rispetto alla seduta precedente.

Time frame mensile