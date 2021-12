L’anno 2022, oltre a preannunciarsi un po’ freddo per le temperature, rischia di essere anche abbastanza bollente per le bollette. La cosa non fa proprio piacere a molte famiglie italiane, perché i costi annuali salgono di non poco. Così sono previste bollette di gas ed elettricità salatissime nel 2022 ma ecco come risparmiare in casa sui costi dell’energia.

Una bolletta che aumenta

Ogni anno comincia carico di speranza, soprattutto riguardo l’economia e l’ambiente sociale. Oltre alle previsioni tecniche sul 2022 consultiamo anche le previsioni astrologiche per un anno strano e sorprendente.

Intanto il mondo energetico è in fermento e le previsioni non sono delle più rosee. Sono previsti aumenti anche sostanziali per quanto riguarda la spesa sia per le famiglie sia per le imprese.

Secondo i dati diffusi dalla Confcommercio, nell’anno 2022 si avranno degli aumenti consistenti per quanto riguarda la spesa di gas e luce. In particolare l’aumento per la spesa energetica era costato alle famiglie circa 202 euro in più lo scorso anno. Nel 2022 la previsione rispetto al 2021 sarà di un aumento annuale di ben 426 euro circa. Così nel giro di due anni la spesa energetica prevede una differenza tra 2022 e 2020 di circa 628 euro.

Se le previsioni saranno rispettate, ogni famiglia vedrà mediamente aumentare la spesa energetica di circa 35 euro al mese, rispetto al 2021.

Bollette di gas ed elettricità salatissime nel 2022 ma ecco come risparmiare in casa sui costi dell’energia

Il governo prevede di aiutare le famiglie in modo sostanziale. Tuttavia, cosa si potrebbe fare in casa per ridurre i consumi? Certamente per chi utilizza i termosifoni, la regola è di stabilire la temperatura a 19 o 20 gradi. Una temperatura più alta fa aumentare il costo della bolletta. Ogni grado in più con i termosifoni è calcolato fra il 5% e il 10% in più di spesa.

Altra norma che riguarda i termosifoni è di utilizzare le valvole termostatiche. Permettono di controllare la temperatura e di risparmiare sulla spesa energetica. Il costo delle valvole è di 40 euro in su per termosifone.

Sempre riguardo ai termosifoni, gli esperti consigliano di non metterci sopra panni ad asciugare, oppure oggetti decorativi. Questo comporterebbe un maggior dispendio al passaggio dell’acqua.

Il camino e le stufette

Se si abitasse in case senza termosifoni, si potrebbe investire in una stufa a legna o a pellet. In ogni caso se la casa fosse abbastanza raccolta, anche delle stufette alogene per piccoli locali potrebbero andar bene.

Molte case antiche o di montagna, poi, hanno il caminetto. Con l’accensione del camino e sistemando la legna a candela o a treccia, si avrebbe un buon fuoco, che brucia senza gas e che dura a lungo.

Accorgimenti sempre più validi per una bolletta meno salata.