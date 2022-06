Dai reali d’Inghilterra alle star del cinema, spopola l’elisir organico ideale per aiutare a prevenire le rughe e ammorbidire la pelle

Non è necessario utilizzare per forza prodotti con solfati e siliconi quando dobbiamo occuparci della bellezza della pelle. I prodotti naturali a cui ricorrere, come gli oli, ad esempio, sono numerosi e tutti con proprietà molto importanti.

L’olio di camelia, per esempio, sarebbe un vero alleato per la bellezza della pelle e dei capelli, l’estratto ha un’elevata concentrazione di vitamina A ed E. Le caratteristiche principali sono la delicatezza, il profumo gradevole e la velocità con cui viene assorbito. Se lo utilizziamo nel contorno occhi, quest’olio sarebbe in grado di ritardare il processo di invecchiamento delle cellule epiteliali.

Avrebbe, inoltre, delle proprietà cicatrizzanti e aiuterebbe a rimettere in sesto il tessuto danneggiato. La vitamina A, poi, stimolerebbe la produzione in collagene in maniera naturale, mentre la vitamina E limiterebbe l’azione dei radicali liberi. L’olio di camelie dovrebbe usato oltre che sul viso anche sul collo, per ridare alla pelle l’elasticità che si perde con il passare del tempo.

Il melograno è un frutto ricco di proprietà nutritive, sarebbe un antiossidante molto forte e le sue qualità vengono spesso utilizzate in cosmesi o per i prodotti di bellezza. L’olio di melograno sarebbe ideale per tutelare la salute della pelle grazie all’acido punicico e alla vitamina C. Sono antiossidanti e antinfiammatori naturali. Non ha solo una capacità di prevenire l’invecchiamento, ma può essere utilizzato per le pelli più mature per mantenerle elastiche evitando le rughe di espressione.

In generale, l’olio di melograno è completo come pochi altri prodotti. Sarebbe utile per combattere l’acne e per guarire le cicatrici e ci sono diversi studi che hanno dimostrato la sua capacità di proteggere dai raggi UV. Dai reali d’Inghilterra alle star del cinema, questi oli naturali sono diventati un vero e proprio punto di riferimento.

Scrub rigenerante

Kate Middleton avrebbe consigliato alla cognata Meghan un prodotto che contiene ben 14 oli tra cui quello di camelia e quello di melograno. Star di livello mondiale, inoltre, come Emma Watson, Jessica Alba e Miranda Kerr ne farebbero uso per mantenere radiosi i loro visi privi di imperfezioni grazie a una pelle lucida e soda.

Tra questi oli c’è anche quello di semi di chia. Ci dimentichiamo spesso che i migliori prodotti di bellezza li abbiamo già in cucina. Questi semi sono un classico esempio. Da loro possiamo ottenere uno scrub molto efficace oppure un esfoliante ideale per levigare la pelle e idratarla, così da farla rimanere giovane e bella.

Lo scrub può essere facilmente ottenuto con 2 cucchiaini di semi, mezzo bicchiere di olio di cocco e 1 cucchiaio di succo di limone. Risciacquando il viso dopo qualche minuto di applicazione, non faremo fatica a notare la differenza.

