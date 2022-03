Tra i dolci più amati, sia da grandi che piccini, troviamo sicuramente i tortini al cioccolato. Semplici, veloci e super golosi, si preparano con pochi ingredienti e vanno subito a ruba per via della loro bontà.

Solitamente la ricetta prevede un cuore caldo e cremoso al cioccolato, ma quest’oggi vedremo come preparare una variante altrettanto deliziosa. Infatti, vedremo come farcirli con una crema all’arancia davvero eccezionale. Per realizzarla ci serviranno:

150 ml di succo d’arancia;

200 ml di latte;

1 tuorlo d’uovo;

30 g di zucchero;

30 g di farina.

Per l’impasto al cioccolato, invece, avremo bisogno di:

120 g di farina;

2 uova;

30 g di cacao amaro;

8 g di lievito per dolci;

30 g di gocce di cioccolato;

80 ml di olio di semi;

50 ml di latte;

80 g di zucchero di canna;

un pizzico di sale.

Infine, per la guarnizione, basteranno:

30 g di zucchero a velo;

altro succo d’arancia.

Quindi, basta mezzo bicchiere di succo d’arancia per realizzare questa deliziosissima crema, perfetta per qualsiasi farcitura

Per realizzare i nostri tortini al cioccolato, iniziamo con la preparazione della farcitura.

Innanzitutto scaldiamo il latte in un pentolino ed in una ciotola mescoliamo un tuorlo d’uovo insieme allo zucchero. Dopo di che, aggiungiamo anche la farina e continuiamo a mescolare. A questo punto, versiamo il nostro succo d’arancia spremuto fresco e rimescoliamo nuovamente.

Quando avremo ottenuto un composto omogeneo, versiamo poco per volta il latte caldo, mescoliamo e trasferiamoci nuovamente sul fornello. Qui, dovremo rimestare ancora con una frusta, fin quando la crema si sarà addensata. Una volta pronta, versiamola in una ciotola e copriamola con pellicola trasparente per farla raffreddare. Quindi, abbiamo appena visto che basta mezzo bicchiere di succo d’arancia per realizzare una crema pasticcera super deliziosa.

A questo punto, sbattiamo 2 uova in una ciotola, versiamo lo zucchero di canna, la farina ed il cacao setacciati e mescoliamo. Dopo di che, aggiungiamo anche il lievito setacciato, un pizzico di sale, l’olio di semi, il latte e le gocce di cioccolato. Ricordiamoci di rimescolare con le fruste elettriche ogni volta che aggiungiamo un nuovo ingrediente.

Ora non ci resta che imburrare i nostri stampini, spolverare sulla loro superficie del caco e versare il composto al cioccolato. Dopo di che, con una sac à poche, aggiungiamo anche la crema e ricopriamo con altro cioccolato. Inforniamo a 170 gradi per 25 minuti e una volta pronti, prima di servire, facciamo una glassa all’arancia. Per farlo è molto semplice: basterà soltanto aggiungere lo zucchero a velo in una ciotolina e versare a filo del succo d’arancia. Quando avremo ottenuto un composto denso, versiamolo su tortini come guarnizione.

