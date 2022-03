Il Lettore attento avrà sicuramente già notato che nel titolo c’è la parola “pizzico”. Certo, tutti vorremmo tanta fortuna per poter risolvere tranquillamente e velocemente i nostri problemi. Vorremmo tutti vivere una vita più lineare, più semplice e più soddisfacente.

Naturalmente, le stelle non possono risolvere al posto nostro i nostri problemi. Anche se, in qualche modo, riescono a influire positivamente sulle nostre azioni. Infatti, ci saranno grandi possibilità e un pizzico di fortuna per alcuni segni dell’oroscopo ma con alcune precauzioni da prendere per altri.

Scorpione

Lo Scorpione è quel segno che conosciamo tutti come molto seducente e sensuale. Si tratta di persone estremamente passionali e soprattutto appassionate. La vita presenta loro delle scelte da prendere e non si scoraggiano mai.

Certo, le persone nate sotto il segno dello Scorpione sono molto emotive e rischiano di vivere alcune scelte con troppa profondità. Questo aspetto potrebbe annebbiar loro la vista e spingerli a commettere alcuni errori.

Il pizzico di fortuna di cui si parlava prima riguarda proprio questo piccolo problema. Per una volta nella vita lo Scorpione sarà capace di usare di più la parte razionale e logica del cervello piuttosto che quella emotiva e sentimentale. Questa abilità permetterà allo Scorpione di prendere alcune decisioni in un’ottica di più lungo periodo e dunque di puntare di più sul futuro.

Grandi possibilità e un pizzico di fortuna per lo Scorpione ma attenzione a questi segni dell’oroscopo

Invece, l’Ariete e la Bilancia dovranno fare un po’ di attenzione. L’Ariete è un segno passionale che vive cercando di non aver nessun rimpianto. La sua idea fissa è quella di non riposare, non fermarsi mai e non rimandare a domani ciò che si più far oggi.

Tuttavia, questa caratteristica ha una parte anche negativa, ovvero le possibili distrazioni momentanee che possono incidere sulle scelte da prendere.

Quando l’Ariete non si ferma mai rischia infatti di prendere delle scelte avventate e dettate unicamente dal desiderio del momento. Le stelle dicono che questo periodo potrebbe portare a cattive decisioni per l’Ariete, basate proprio su questa caratteristica.

La Bilancia, invece, dovrebbe cercare di muoversi un po’ di più e di uscire da quel suo stato di perenne ricerca della perfezione. A volte una cosa imperfetta è meglio di una cosa inesistente.

