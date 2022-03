Troppo buono questo rotolo farcito alle fragole senza burro, talmente soffice e goloso che tutti chiederanno il bis

Nella vastissima galassia dei dolci, un posto d’onore spetta sicuramente alla pasta biscotto. Questa preparazione, molto semplice e veloce, è infatti alla base di tantissimi dolci come torte stratificate, girelle, tronchetti e rotoli farciti. Ha un sapore molto simile al pan di Spagna, ma la maggior flessibilità le consente di essere più adatta a certi tipi di ricette.

In questo articolo, vedremo come preparare la pasta biscotto che ci servirà per realizzare un rotolo davvero spettacolare e che sa di primavera. Infatti, faremo un delizioso rotolo farcito alle fragole.

Ingredienti necessari

600 g di ricotta;

400 g di fragole;

100 g di panna fresca liquida;

90 di zucchero a velo;

200 g di zucchero semolato;

100 g di farina 00;

5 uova;

1 limone.

Innanzitutto, cominciamo a preparare una confettura di fragole. Dopo averle lavate e private del picciolo, tagliamole ed inseriamole in una pentola. Aggiungiamo 80 g di zucchero semolato, mezzo bicchiere d’acqua ed iniziamo a cuocere a fuoco moderato per 20 minuti, mescolando continuamente. Una volta pronta, lasciamo raffreddare il tutto. Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 180 gradi e ricopriamo la teglia con della carta forno.

A questo punto, in una ciotola, montiamo la panna insieme allo zucchero a velo e poi aggiungiamoci la ricotta setacciata. Amalgamiamo gli ingredienti con una frusta, fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea e riponiamo il composto in frigorifero per 20 minuti.

In un’altra ciotola, montiamo le uova insieme ai restanti 120 g di zucchero semolato e alla buccia grattugiata di mezzo limone. Quando il composto sarà pronto, aggiungiamo la farina setacciata e mescoliamo con un lecca padelle dal basso verso l’alto. Versiamo la pasta biscotto nella teglia e cuociamo per circa 7 minuti. Una volta pronta, capovolgiamo la teglia e predisponiamo il tutto su un panno e lasciamo raffreddare.

Ora abbiamo tutti gli ingredienti per comporre il nostro fantastico rotolo. Spalmiamo uniformemente la crema di ricotta sulla pasta biscotto, lasciando liberi circa 2 cm su ogni bordo. Dopo di che, con l’aiuto di un cucchiaio, versiamo la confettura di fragole. Con l’aiuto del panno, quindi, iniziamo ad arrotolare il dolce e, una volta chiuso, adagiamolo delicatamente su un piatto.

Riponiamolo nuovamente in frigorifero per un paio d’ore e, prima di servirlo, spolveriamo la superficie con abbondante zucchero a velo. È davvero troppo buono questo rotolo farcito alle fragole, perfetto da gustare anche a colazione.

