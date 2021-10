A volte siamo alla ricerca di un pasto veloce che non ci costringa a sporcare tante stoviglie. Questo capita spesso quando si studia o si lavora. Fortunatamente esistono tante ricette creative che ci permettono di utilizzare ciò che abbiamo in frigo con il minimo sforzo. Tutti questi desideri possono essere soddisfatti da un unico piatto. Ecco la deliziosa frittata ideata da uno chef stellato pronta in 2 minuti utilizzando il microonde. Può sembrarci assurdo che uno chef rinomato scelga di utilizzare il microonde, eppure se lo usiamo bene non è certo un elettrodomestico da scartare. Scopriremo così che non è utile solo per riscaldare gli avanzi, anzi! Grazie a lui si possono persino preparare dei dolci al cucchiaio davvero deliziosi. Non solo, potremo ottenere questo e tanti altri piatti diversi in poco tempo, sporcando pochissimo.

Scopriamo quindi come preparare questo piatto semplice ma estremamente saporito con il tocco di un pulsante.

La deliziosa frittata ideata da uno chef stellato pronta in 2 minuti utilizzando il microonde

Anzitutto bisogna radunare gli ingredienti, a partire proprio dalle uova. La quantità può variare da 2 a 4 uova a persona, anche in base a quanto vogliamo arricchire la nostra frittata. Sì, perché oltre ai condimenti classici come olio, pepe e sale ogni frigo può offrire tanti altri ingredienti. Possiamo aggiungere gli ultimi tocchetti di formaggio, le olive che stanno per scadere o quell’affettato che dobbiamo per forza consumare. Lo chef José Andrés fa una sola richiesta, e cioè che aggiungiamo un cucchiaio pieno di maionese. Questo andrà sbattuto insieme alle uova prima di aggiungere gli altri ingredienti. Dobbiamo fare in modo di creare un liquido denso e cremoso per poi versarlo in un contenitore adatto al microonde. Questo può essere una piccola pirofila o anche un piatto fondo in ceramica. Dopotutto possiamo cucinare nello stesso piatto in cui intendiamo mangiare. Così avremo davvero sporcato il minor numero di stoviglie possibili.

Qualunque contenitore scegliamo comunque, dovremo bagnarlo con un filo d’olio prima di versarci le uova. In questo modo saremo sicuri che la nostra frittata non si attacchi.

Condiamo il tutto, aggiungiamo gli ingredienti e saremo pronti a cucinare la nostra frittata. Inseriamo il contenitore nel microonde e impostiamo tempi e potenza. A massima potenza la nostra frittata potrebbe essere pronta in 45 secondi. Se il nostro microonde non è di ultima generazione però, potrebbe essere necessario aspettare 2 minuti.

In conclusione, avremo ottenuto una frittata deliziosa in massimo 2 minuti e senza sporcare quasi nulla. Insomma, meglio di così non può proprio andare.

