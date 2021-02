Siamo quello che mangiamo, ed è la verità. Certo, avere una buona genetica è fondamentale e rende le cose ancora più semplici. Ma il benessere del proprio organismo passa anche attraverso le scelte che si compiono a tavola.

Uno dei valori per cui bisogna stare maggiormente attenti è sicuramente il colesterolo. È una molecola di grasso, prodotta in parte, in modo naturale, dall’organismo, e in parte assunta con l’alimentazione.

Ma stare attenti non vuol dire mangiare cibi tristi o essere sempre a dieta, anzi. Abbiamo pensato a delle ricette sfiziose ideali per chi vuole tenere a bada il colesterolo, senza rinunciare al piacere della buona tavola. Certo, difficilmente nelle righe che seguono si parlerà di panini con la mortadella e gorgonzola. Ma non bisogna disperare.

Ecco quindi i nostri consigli: i falafel e altre ricette contro il colesterolo

Via libera ai legumi: qualsiasi ricetta a base di legumi è permessa, senza fare i furbi ovviamente.

Ad esempio, i falafel, le polpettine tipiche della cucina mediorientale a base di ceci, prezzemolo e aglio (in base ai gusti si può aggiungere il sommacco) sono un ottimo piatto sfizioso da servire come primo, secondo o contorno e addirittura anche come valida alternativa alla carne.

I legumi sono un cibo perfetto: oltre che essere una fonte di proteine e sali minerali, consumati regolarmente aiutano ad assorbire e quindi ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo nel sangue.

Pollo al curry

La ricetta del pollo speziato al curry è un altro piatto sfizioso e salutare. La carne bianca è povera di grassi e ipocalorica, e la curcumina contenuta nel curry è ottima per combattere il colesterolo.

Toast di salmone e avocado

Nonostante sia conosciuto come un pesce grasso, il salmone contiene omega 3 molto funzionali contro il colesterolo. La combinazione con l’avocado poi è perfetta: oltre che a sposarsi perfettamente con il gusto del salmone, l’avocado è un frutto esotico dalle proprietà considerevoli. Contiene vitamine, minerali, fibre, antiossidanti, è povero di calorie e contrasta la glicemia e il colesterolo cattivo.

Abbiamo visto insieme i falafel e altre ricette contro il colesterolo.