Il calcare sui rubinetti è una delle questioni più antipatiche da risolvere per qualsiasi casalingo. Quando il calcare si accumula e si indurisce sui rubinetti, diventa davvero difficile mandarlo via. Il risultato è che anche il rubinetto più bello diventa orribile a causa di queste macchie antiestetiche e molto resistenti.

Le abbiamo provate tutte: dagli sgrassatori ai detergenti molto aggressivi, fino ad arrivare persino a grattare via il calcare con le unghie per disperazione. Queste tecniche sono tutte davvero sbagliate e non fanno altro che aumentare i danni. Anche perché, a volte, la soluzione è molto più semplice del previsto.

L’abbiamo sperimentato già quando abbiamo pulito perfettamente le fughe del pavimento con questo prodotto che abbiamo tutti in bagno. Oggi, invece, scopriremo come eliminare il calcare dai rubinetti in maniera davvero efficace. Scopriamo subito come fare.

Rubinetti finalmente lucidi e liberi dalle incrostazioni di calcare grazie a questi pezzi di garza

In commercio esistono tantissimi prodotti che promettono la rimozione completa del calcare. Peccato che, a volte volte i risultati possono essere deludenti. Oltretutto, questi prodotti, spesso, sono così aggressivi da essere nocivi per l’ambiente.

Per evitare, quindi, di utilizzare prodotti pericolosi e, per di più, poco efficaci, potremmo provare questa utilissima tecnica che sta davvero spopolando. Si sa che i metodi della nonna spesso sono anche i migliori ed è per questo che dovremo assolutamente provare questo trucchetto semplice e naturale. Dopo averlo provare, non torneremo più indietro.

Ecco la soluzione che eliminare davvero il calcare

Normalmente, i punti in cui il calcare è più evidente sono i rubinetti e i vetri del box doccia. Abbiamo già visto come risolvere l’ultimo problema e, infatti, i vetri del box doccia saranno finalmente splendenti e luccicanti con questo detergente fai-da-te pronto in 5 minuti. Ecco come fare, invece, per i rubinetti.

Per prima cosa dovremo avvolgere il nostro rubinetto con delle garze di cotone idrofilo. Dovremo avvolgere il rubinetto con precisione in tutte le sue parti.

A questo punto verseremo dell’aceto di vino bianco su tutte le garze, fino a rendere queste completamente imbevute. Lasciamo il tutto in posa per circa 30 minuti.

Finalmente liberi dalle incrostazioni

Al termine del tempo, rimuoviamo le garze e puliamo il rubinetto, rimuovendo lo sporco presente sulla sua superficie.

Ora prendiamo un limone e tagliamolo a metà. Per questa fase del procedimento potremo utilizzare tranquillamente anche un limone già spremuto e avanzato dalla cucina. Strofiniamo, quindi, il limone sulla superficie del rubinetto.

Per completare l’opera, infine, asciughiamo il nostro rubinetto con un panno morbido e asciutto. Il risultato sarà eccezionale! Otterremo così rubinetti finalmente lucidi e liberi dalle incrostazioni di calcare grazie a questi pezzi di garza!