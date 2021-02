Ecco come risolvere il problema dei talloni screpolati ed avere piedi perfetti con un metodo naturale

I piedi se ne stanno laggiù, nascosti nelle scarpe, e quindi spesso gli si dà poca importanza. In realtà è sbagliatissimo agire così. Le giornate si stanno allungando e tra non molto si potranno abbandonare le scarpe chiuse per preferire delle belle scarpe aperte. Magari proprio quei sandali colorati chiusi nella scarpiera.

Ecco, a quel punto il tallone screpolato rivelerà tutti ciò che non è stato fatto durante l’anno. Un tallone brutto, screpolato, bianco, attirerà subito le attenzioni e gli sguardi. E, perché no, anche commenti negativi.

Ma come rimediare a tutto quello che non si è fatto fino ad ora? C’è un metodo veloce e, soprattutto, economico che non sia andare dall’estetista con regolarità e sottoporsi a pedicure infinite e noiose?

La soluzione esiste, ed è proprio nella cucina di tutti. Nel portafrutta esattamente.

Ecco, allora, come risolvere il problema dei talloni screpolati ed avere piedi perfetti con un metodo naturale.

L’aiuto più impensabile: il limone

Sì, proprio il limone può rivelarsi un ottimo, oltre che super economico, aiuto naturale per i talloni screpolati. Le sue proprietà altamente benefiche e curative, e in particolare la sua acidità, trasformeranno i piedi da ruvidi e antiestetici a lisci e belli da vedere!

Il trattamento fai-da-te

Ovviamente il limone brucerà parecchio. Ma il risultato ne varrà la pena.

Spremere 2-3 limoni e, con un panno inumidito, cospargere i piedi con questo succo. Ora, dopo aver cosparso abbondantemente i piedi con questo composto, si dovrà avvolgerli con lo stesso panno umido utilizzato in precedenza.

Tenere in posa per 10-15 minuti, dopodiché, con una pietra pomice, bisognerà grattare il tallone per rimuovere i residui di pelle morta.

Il risultato sarà un tallone molto morbido e soprattutto privo di quella patina biancastra e antiestetica.

L’idratazione deve essere quotidiana

Un consiglio per mantenere i piedi sempre protetti è massaggiarli ogni giorno con un abbondante strato di crema idratante. Questo, anche se non farà miracoli, sicuramente creerà una barriera protettiva intorno ai piedi.

Infatti, una tra le principali cause dei piedi screpolati, è l’utilizzo di scarpe inadatte. Quindi ecco come risolvere il problema dei talloni screpolati ed avere piedi perfetti con un metodo naturale.