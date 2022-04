L’estate sta arrivando e in molti di noi stanno pensando a quali scarpe acquistare per stare comodi e al fresco. Tra sandali, ciabatte e scarpe aperte abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. Purtroppo, moltissimi modelli di calzature estive sono scomode e possono causare vesciche ai piedi. Oggi vedremo quale potrebbe essere il modello di scarpa perfetto se vogliamo stare comode senza rinunciare ad essere alla moda. Ecco in che modo possiamo dire basta a mal di schiena e vesciche ai piedi con queste calzature perfette a venti come a ottant’anni.

L’importanza della suola e dei materiali

Moltissimi sandali, ciabatte e scarpe aperte sono scomode e realizzate in materiali poco salutari per i piedi. Schiume di plastica, ecopelle di scarsa qualità e altri materiali del genere possono mettere a repentaglio il benessere dei nostri piedi. Con il caldo e il sudore, rischiamo di causare strofinamento e di ritrovarci con i piedi doloranti e costellati di vesciche e sangue. Oltre a questo, se non scegliamo suole ergonomiche progettate per aderire alla pianta dei piedi, rischiamo di avere mal di schiena e alle gambe.

La soluzione per evitare questi inconvenienti è di scegliere sempre scarpe di cuoio o pelle, in modo che non causino attrito e sfregamento. La pelle originale è un materiale simile alla pelle umana e per questo è perfetta per rimanere a contatto dei piedi senza ferirli. Inoltre, è importante scegliere calzature che abbiano anche la suola in pelle, possibilmente sagomata, per un comfort maggiore.

Basta mal di schiena e vesciche ai piedi grazie a queste scarpe estive comodissime e all’ultima moda

Un modello perfetto che contiene tutte queste caratteristiche è la classica ciabatta pianella. Grazie alla sua fascia regolabile, si può stringere o allargare per una comodità unica. Questa ciabatta sta conoscendo un grande successo per la sua linea classica e la comodità unica.

D’estate può essere indossata sia in spiaggia che in contesti meno informali, come alla sera sotto ad un abito molto lungo. Questa scarpa è un modello passepartout che è amato ed indossato da donne di tutte le età ed è perfetto nella sua sobrietà. Basta sandali di cattiva qualità e scarpe di materiali scadenti, questa ciabatta può essere la soluzione ai nostri problemi per la prossima primavera e per l’estate.

