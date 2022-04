Molti di noi sono soliti igienizzare il bagno con candeggina e altri detergenti anticalcare per la rubinetteria. Altri, invece, preferiscono pulire con detersivi fai da te, ugualmente efficaci ma naturali come bicarbonato, aceto o limone. Comunque la si pensi l’igiene del bagno viene considerata fondamentale per chiunque di noi. Il bagno, come la cucina, è la stanza della casa che viene lavata con più frequenza. Ci sono però anche delle norme sociali che occorre osservare quando si utilizza il WC. Non stiamo solo parlando della tanto discussa tavoletta. Si sa che trovare l’asse alzato è spesso motivo di diverbi fra gli abitanti delle case con formazioni di fazioni opposte. Le donne predicano che la tavoletta rimanga abbassata mentre gli uomini preferirebbero lasciarla alzata. In questo articolo non parleremo però di questa divertente diatriba ma di un comportamento che dovremmo tenere come prassi per tutelare l’igiene del bagno.

Non basta usare candeggina e bicarbonato, quando utilizziamo il WC dovremmo sempre fare quest’azione per evitare rischi per la nostra salute

Soprattutto nei bagni di piccole dimensioni a lato o a discreta distanza dal water si trovano spazzolini, pettini, spazzole e asciugamani per il viso e le mani. Molti non sanno che quando tiriamo lo sciacquone dopo aver utilizzato il WC, si disperdono nell’aria alcune micro-particelle. Con il Covid abbiamo imparato a conoscere gli aerosol, le tristemente note goccioline droplets. Il fenomeno è equiparabile. Il professore di microbiologia presso l’Università dell’Arizona, Charles Gerba, ha infatti condotto una corposa revisione degli studi che provano la permanenza di batteri trasportati dagli aerosol. Da pochi minuti a più ore risultano permanere nell’aria del bagno. Fra questi sono stati rilevati anche i batteri dell’Escherichia coli. Va però detto che non è ancora stata dimostrata la chiara correlazione fra la presenza di queste microparticelle e insorgenza di malattie infettive.

Le toilettes più moderne hanno degli sciacquoni con regolazione del flusso per il risparmio idrico. Pertanto il getto d’acqua, sarebbe meno violento e l’aerosol più disperso e meno contenuto.

Quale soluzione adottare

La soluzione è alla portata di tutti e richiede assai poco sforzo. Basterebbe, infatti, chiudere il coperchio del water quando tiriamo lo sciacquone per eliminare alla radice il problema della dispersione delle droplet. Oltre a tutelare la nostra salute, sarebbe anche un gesto di buona educazione nei confronti degli altri utilizzatori del WC e del bagno. Inoltre se inizialmente potrebbe costituire uno sforzo, ricordarsi di effettuare questo semplice gesto, con il tempo diverrà un’abitudine.

Dunque non basta usare la candeggina o il bicarbonato per avere un bagno davvero igienizzato.

Lettura consigliata

Con bicarbonato e questa ricetta fai da te prepareremo delle efficacissime pastiglie per il wc ingiallito e lo scarico lento