Un problema che attanaglia molte di noi è la pelle inspessita sotto ai piedi. L’attrito con le scarpe, il pavimento e i tessuti sintetici creano calli e accumuli di pelle morta che andrebbero rimossi con costanza. Una pedicure professionale può costare più di 40 euro e non tutti noi abbiamo tempo e denaro per questo trattamento. Nei negozi troviamo alcuni attrezzi esfolianti, alcuni efficaci, ma sono costosi. Per questo oggi vogliamo parlare di un metodo molto più rapido e di certo economico che possiamo adottare per esfoliare i talloni ed avere piedi lisci. Ecco in che modo possiamo dire addio a costosi attrezzi esfolianti, per piedi morbidi dobbiamo usare questo cosmetico.

La morbidezza del bicarbonato più il profumo degli oli essenziali

Un prodotto sempre più popolare e amato sono le bombe da bagno profumate. Questi oggetti si presentano solitamente con la forma di una sfera e sono creati per essere gettati nella vasca da bagno. A contatto con l’acqua, la sfera inizia a disgregarsi e a rilasciare il profumo e il colore nell’acqua. Spesso queste bombe contengono glitter e decorazioni colorate e sono pensate per un caldo bagno rilassante. Solitamente vengono usate per l’effetto scenografico, ma sono utilissime anche per esfoliare la pelle, grazie alle sostanze che contengono.

In particolare, il bicarbonato di sodio, che rende possibile la reazione “esplosiva” a contatto con l’acqua, è un toccasana per la pelle inspessita.

Addio a costosi attrezzi esfolianti, per piedi profumati e morbidi in un battibaleno basta provare questo prodotto

Non dovremo fare altro che riempire il bidet oppure una bacinella di acqua tiepida. A questo punto possiamo immergere la bomba da bagno e assistere al piccolo spettacolo. In pochi minuti l’acqua diventerà una soluzione ricca di sale e oli essenziali, perfetti per il benessere dei nostri piedi. Il bicarbonato svolgerà un’intensa azione emolliente che renderà facilissima l’esfoliazione. Gli oli profumati potranno così essere assorbiti e avranno un’efficace azione deodorante. Potremo scegliere sfere al rosmarino o alla lavanda, per un potere deodorante forte e piacevole.

Terminato il pediluvio, possiamo asciugare i piedi ed idratarli con una crema idratante, senza bisogno di sciacquare. In questo semplice modo, con un trattamento di un quarto d’ora, potremo prenderci cura dei nostri piedi e dire addio a pelle spessa e puzze indesiderate.

Approfondimento

Per dire basta a piedi gonfi e puzzolenti basta questo ingrediente speciale che costa pochissimo ma nessuno conosce