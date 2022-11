Occhio all’uso del bicarbonato, 3 cose che forse non sapevamo di non dover fare

Sappiamo veramente tutto sul bicarbonato? È il prodotto più amato e usato nelle pulizie di casa e non solo. E non c’è da stupirsi. Infatti costa poco, si può impiegare in 100 modi diversi, è facilmente reperibile e ci permette di eliminare tanti prodotti superflui. Però, come tutte le sostanze prodigiose, ha i suoi limiti. Andiamo a vedere quali.

Gli errori da non fare

Il bicarbonato è un prodotto abrasivo ed un ottimo alleato per rimuovere le incrostazioni senza rovinare le superfici. È perfetto per pulire le pentole e i piani in acciaio e renderli brillanti e sgrassati. Se ci sono incrostazioni sul fondo di un tegame basta un cucchiaio di bicarbonato per rimuoverle. Versiamolo nella pentola insieme a dell’acqua e facciamo bollire per circa dieci minuti.

Poi lasciamo agire per circa un’ora e a questo punto lo sporco verrà via facilmente. Ma occhio all’uso del bicarbonato! Verifichiamo infatti che le pentole e le superfici siano in acciaio. Non è consigliabile usare il bicarbonato con l’alluminio perché, essendo alcalino, ne altererebbe il colore e lo renderebbe opaco.

Quando è inefficace

Il bicarbonato è in grado di assorbire i cattivi odori e se ne consiglia l’uso all’interno di quegli ambienti in cui si possono formare ristagni. Basterebbe metterlo in una ciotolina aperta all’interno di frigoriferi, armadi o scarpiere. Ma è veramente così?

In effetti per rimuovere completamente gli odori e rilasciare una leggera profumazione non basta una piccola quantità ma, per il frigorifero in particolare, ne occorrerebbe un intero vassoio. Solo così il bicarbonato potrebbe assorbire completamente il sentore di umido che avvertiamo ogni volta che apriamo il frigo.

Occhio all’uso del bicarbonato, perché non bisognerebbe mai mescolarlo con l’aceto

Il bicarbonato e l’aceto sono potenti alleati? Sembrerebbe proprio di no. A dirlo è la chimica che ci spiega come le due sostanze prese singolarmente siano efficaci in molti usi, ma unite si annullino a vicenda. Insomma, si neutralizzerebbero e perderebbero la loro efficacia. E le bollicine? Indicano semplicemente una reazione chimica che toglierebbe ai due ingredienti le loro capacità pulenti. Per questo sarebbe meglio usarli da soli. D’altronde, anche separatamente, sono due prodotti formidabili.

L’aceto, ad esempio, da solo è efficace contro il calcare che si forma facilmente sulle superfici in acciaio. Spruzziamolo sui piani da trattare e lasciamo agire per qualche minuto. Intanto strofiniamo con una spugnetta per favorire la rimozione del calcare e infine sciacquiamo abbondantemente. I piani in acciaio saranno di nuovo brillanti.

Risulta molto efficace anche per eliminare i cattivi odori dalle mani come dalle superfici e per trattare le macchie. Inoltre è in grado di togliere ogni traccia di odore sgradevole dai nostri capi preferiti. Insieme al bicarbonato è un potente alleato in casa. Ci sono tanti vantaggi ad usarli, ma possibilmente senza giocare al piccolo chimico.