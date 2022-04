Con l’arrivo della bella stagione e l’innalzamento delle temperature, ecco che si ripresenta il solito problema. Apriamo l’oblò della lavatrice ed ecco che si percepisce subito un cattivo odore. La muffa si è formata sulla guarnizione e non riusciamo proprio ad eliminarla in nessun modo. Abbiamo utilizzato i rimedi naturali più conosciuti, come il bicarbonato o l’acido citrico. A primo impatto ci sembra tutto risolto, ma ecco che dopo un paio di lavaggi abbiamo lo stesso problema.

Il cattivo odore è per lo più causato dalla formazione di muffa e melma, non solo nel cestello. Anche il cassettino del detersivo potrebbe essere sporco e pieno di residui accumulati. Ma come rimediare senza dover comprare per forza il detergente cura lavatrice?

Niente aceto, limone o bicarbonato, per eliminare la puzza e la muffa dalla lavatrice ecco cosa usare per pulirla

Non tutti lo sanno, ma uno dei migliori metodi per liberarsi di puzza e muffa l’abbiamo già in casa. Utilizziamo questo prodotto per candeggiare i nostri capi e smacchiare anche quelli colorati. Stiamo parlando della candeggina delicata, ottima per un bucato morbido e igienizzato. Viene chiamata candeggina delicata, ma contiene ingredienti totalmente diversi dalla candeggina classica. Infatti, questo detergente ha il perossido di idrogeno. Un ottimo antisettico e sbiancante, utile anche contro plastiche ingiallite dal tempo.

Cosa fare per pulire la lavatrice?

Prendiamo 2 misurini di candeggina delicata e diluiamoli in un flaconcino spray con dell’acqua. A questo punto, agitiamo bene e spruzziamo abbondante composto in tutto il cestello. Lasciamo agire e nel frattempo occupiamoci della guarnizione dell’oblò. Spruzziamo bene e con un panno in microfibra procediamo a strofinare tutta la superficie. Non dimentichiamoci neanche del vetro. Strofiniamo all’interno del cestello e utilizziamo una spazzola con setole medie per le incrostazioni più difficili. Dopodiché passiamo il panno in microfibra un po’ ovunque, senza risciacquare.

Estraiamo il cassetto del detersivo e trasferiamoci nel lavandino. Spruzziamo bene con il nostro mix di candeggina delicata ed eliminiamo ogni residuo di muffa e nero. Aiutiamoci con un vecchio spazzolino per raggiungere i punti più difficili. E facciamo lo stesso per il vano in cui inseriamo il cassetto. Anche lì tende a formarsi la muffa e spesso ce ne dimentichiamo.

Finiamo la pulizia con un lavaggio ad alte temperature, in genere parliamo di 90° o 95° gradi. Ma non utilizziamo il detersivo liquido, bensì quello in polvere. Sembra essere molto più efficace perché contiene anche particelle sbiancanti. Infatti è molto efficace anche a basse temperature, se vogliamo un bucato impeccabile e capi perfettamente igienizzati.

Ultimi consigli

Quindi, niente aceto, limone o bicarbonato, per eliminare tutto il nero dalle guarnizioni basta fare così. Ricordiamoci di lasciare l’oblò sempre un po’ socchiuso, per evitare che si crei la condensa e si riformi la muffa. E, prima di avviare la lavatrice per un lavaggio a vuoto, ricordiamoci sempre di pulire anche il filtro in basso. Attenzione solo a non allagare il pavimento quando lo puliamo periodicamente.

