Asciugare i panni sembra una cosa abbastanza semplice, basta stenderli e il gioco è fatto. Fin qui niente di complicato, ma il bello potrebbe venire dopo.

Infatti, è proprio dopo aver steso i nostri abiti che notiamo qualcosa che non va. Di cosa si tratta? Dei brutti segni di mollette o del filo dello stendino sui nostri capi, specialmente i più delicati. E non è tutto, perché oltre agli antiestetici segni, rischiamo di trovare anche indumenti rovinati o slabbrati. Cosa si può fare per prevenire una situazione del genere ed evitare che riaccada? Il problema non si pone per i fortunati che possiedono un’asciugatrice, ma tutti gli altri dovranno fare i conti con il classico stendino.

Noi della Redazione oggi vogliamo andare incontro ai nostri Lettori privi del famoso dryer e aiutarli con qualche trucchetto da seguire. Vediamo di cosa si tratta.

Basta indumenti slabbrati e segni delle mollette con questi trucchetti per un’asciugatura a regola d’arte

Il primo suggerimento riguarda le mollette. Evitiamo le classiche in legno o in plastica dalla forma squadrata perché sono le più pericolose. Nonostante siano molto resistenti, sono anche quelle che lasciano più segni. Potremmo usarle per gli asciugamani o le lenzuola, ma meglio evitare i capi delicati.

Il secondo suggerimento riguarda il punto in cui mettere le mollette.

Se parliamo di una maglia, la maggior parte degli esperti di faccende domestiche suggerisce di stenderle dalle ascelle. Beh, non è una cattiva idea, ma un’alternativa è mettere le mollette nella parte bassa, preferibilmente sulle cuciture ai lati. In questo modo la maglia si asciugherà prima e non si rovinerà.

Ma passiamo ora agli indumenti più difficili da gestire dal lavaggio all’asciugatura: l’intimo.

Un’impresa titanica

Basta indumenti slabbrati e segni delle mollette con questi trucchetti per un’asciugatura a regola d’arte, ma come facciamo con le nostre mutandine? Tanti pensano che riuscire a non rovinarle sia letteralmente un’impresa titanica, ma rassicuriamo tutti che non è affatto così.

Il problema dell’intimo e in particolare degli slip è la slabbratura nella parte inferiore. Una volta adocchiato il danno, è facile trovare una soluzione che sia facile e veloce. Consigliamo a questo proposito di stendere culotte, boxer, perizomi o mutande dalla parte laterale, sempre vicino all’orlo.

Ecco che in questo modo eviteremo ogni possibile danneggiamento e daremo lunga vita al nostro outfit, anche quello più nascosto.

Approfondimento

