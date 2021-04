La pulizia della casa è un onere che ogni componente della famiglia è tenuto a rispettare. Che si tratti del sabato, della domenica o di un giorno infrasettimanale poco importa. Ciò che conta è pulire casa e farla brillare. Tra le operazioni di lavaggio generale, non possiamo non menzionare il bucato. Chi ha una famiglia sa quanto sia difficile lavare, asciugare e stirare i capi di tre, quattro o addirittura più persone.

In questa impresa tanto normale quanto stancante, potrebbe capitare che i nostri vestiti escano dall’asciugatrice meno puliti di come ci siano entrati. A buon intenditor poche parole… il Lettore attento sa che ci stiamo riferendo all’insopportabile puzza che impregna i nostri abiti appena lavati.

In un precedente articolo abbiamo parlato del perché di questa disavventura, oggi vediamo come rimediare.

Bastano dieci minuti e soltanto due ingredienti per pulire l’asciugatrice e farla tornare come nuova

Se l’asciugatrice puzza vuol dire che qualcosa non va. Non soltanto una questione di igiene e di profumo, ma anche di cura dell’elettrodomestico. Un problema non risolto, a lungo andare rischia di causarne il malfunzionamento o la rottura nei casi estremi. Ecco perché bisogna fare attenzione ad alcuni segnali apparentemente innocui. In questo caso potrebbe trattarsi semplicemente di sporcizia della nostra asciugatrice a cui dobbiamo rimediare prima che sia troppo tardi. Pulirla è semplicissimo e non richiede alcuna fatica, ma giusto qualche accorgimento.

Le parti di cui occuparci sono tre: il cestello, le guarnizioni e il filtro.

Bastano dieci minuti e soltanto due ingredienti per pulire l’asciugatrice e farla tornare come nuova: acqua e aceto. Utilizzando un panno morbido, questa soluzione è ottima per detergere sia il cestello che le guarnizioni.

Per il filtro invece, dopo aver svuotato il contenitore d’acqua di condensa, sciacquiamolo semplicemente sotto l’acqua corrente.

Ogni quanto è necessario farlo

Questa pulizia andrebbe eseguita ogni due settimane circa, in modo da evitare di comprometterne l’asciugatura e le funzionalità. Inoltre, se abbiamo dei dubbi su come aprire alcune parti dell’elettrodomestico, è meglio affidarsi alle istruzioni che dovremmo aver nascosto in qualche meandro della casa.

Solo poche e semplici regole per capi profumati e un’asciugatrice (quasi) immortale.