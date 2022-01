Le storie d’amore sono quelle che imbastiscono la nostra vita e le danno sapore. Alcuni credono che siano i soldi a realizzare una vita felice, ma non tutti sono d’accordo. Anzi, in alcune culture si dice che se c’è il vero amore tra due persone, i soldi prima o poi arriveranno. L’oroscopo intanto regala delle esperienze fantastiche in questo anno per questi segni zodiacali.

Il 2022 anno della passione

Sembra che il 2022 sarà l’anno dell’amore. A parte la voglia di rinascere e di riprenderci la vita, c’è anche una ragione legata ai numeri di questo nuovo anno. Il 2022 è composto da tre coppie di 2, proprio il numero che indica la dualità tra il maschile e il femminile. Non a caso parleremo di 3 segni che vivranno un anno ricco d’amore.

Nello zodiaco il pianeta che governa l’amore è Venere. Il suo influsso regala ai fortunati segni zodiacali delle storie appassionanti e coinvolgenti, come quelle di Le mille e una notte. In aiuto ci sono Giove, pronto a elargire benessere e fortuna, e Mercurio, che rende abili nelle relazioni. Aiutati da questi pianeti e da Cupido sicuramente vivranno un 2022 che regalerà delle esperienze indimenticabili.

Felicità e amore nel 2022 per 3 fortunati segni zodiacali a cui Venere regalerà storie da Le mille e una notte

Il segno del Leone non ha avuto un 2021 particolarmente felice e questo a causa dell’influsso di Urano e Saturno. Ma il 2022 si presenta come un tempo propizio in amore. Per quelli del segno dal cuore sensibile potrebbe anche essere un vero sconvolgimento. I single avranno l’occasione di incontrare la persona del cuore. Il Leone guidato dal suo coraggio potrebbe cercare la sua anima gemella all’estero, soprattutto dopo il periodo estivo. L’influenza di Venere in Sagittario, segno viaggiatore, si farà sentire in quel momento.

Il Sagittario è un segno a cui piace molto viaggiare. Se non lo può fare fisicamente, certamente lo fa con la fantasia. Lo scorso anno deve essere stato molto difficile per il Sagittario, ma ora è giunto il momento del riscatto. Potrebbero esserci per lui felicità e amore nel 2022 ed essere questo addirittura l’anno dell’amore, dell’incontro con la persona amata. Probabilmente in estate, con Giove che porta benessere e col loquace Mercurio che incontra la forza dirompente del Leone. Sarà un incontro travolgente, ma che proseguirà con serenità e armonia, verso ottobre con Mercurio che entra in Bilancia, quando le prospettive tenderanno ad allungarsi.

Un altro segno molto coinvolto in amore sarà il tranquillo Capricorno. Meglio prepararsi agli sconvolgimenti che gli astri stanno progettando, i cambiamenti nella vita sono alla porta d’ingresso. Per i single c’è la possibilità di cambiare vita con Giove che staziona in Pesci fino a maggio, per delle esperienze imprevedibili. Per fortuna Venere donerà tanta armonia e serenità, per vivere una relazione di coppia più distesa e più ricca di sentimenti.

Un anno che sarà da ricordare, per questi 3 segni, in amore.

