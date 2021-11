Quante volte abbiamo sentito parlare di truffe informatiche.

Queste azioni illegali hanno il solo scopo di truffare i consumatori. Sottrarre dati sensibili, informazioni e soldi ai malcapitati. Ormai sono tantissime le aziende che mettono in guardia i propri clienti da possibili raggiri di questi tipi.

I malfattori sono diventati molto abili ed esperti. Spesso, infatti, sono in grado di creare SMS o email ad hoc uguali in tutto e per tutto a quelli che avrebbero potuto creare le aziende reali.

Anzi, in realtà, questi messaggi non sono mai perfettamente uguali agli originali. C’è sempre un particolare che, se notato, può metterci in salvo da queste truffe informatiche. È il caso, ad esempio, della truffa di cui stiamo per parlare.

L’azienda da cui sembrerebbe arrivare il messaggio truffa è molto famosa. Infatti ormai sono tantissime le persone che utilizzano quotidianamente questo servizio. Ecco di cosa stiamo parlando.

Non clicchiamo assolutamente se arriva questo messaggio su cellulare o computer perché è una truffa

In origine erano solo le truffe con le carte di credito, ora i furti si sono spostati sul Web. Facciamo attenzione, infatti, alla truffa del momento che ci prosciugherà il conto in un istante e che ci farà passare brutti quarti d’ora.

Oggi gli impostori si sono spostati nel “mare” immenso del Web, e hanno messo le mani anche su Netflix.

Attenzione a questo messaggio fraudolento

Il popolare servizio di streaming statunitense ormai conta milioni di abbonati in tutto il Mondo, con una capitalizzazione in borsa di miliardi di dollari. Sono numeri davvero giganteschi, che farebbero gola a chiunque, soprattutto a chi non vede l’ora di sottrarre denaro e informazioni illecitamente.

L’avvertimento è arrivato proprio da Netflix. Sul sito ufficiale del colosso, infatti, è possibile leggere una segnalazione che mette in allarme i clienti, nonché potenziali vittime.

Occhio a SMS o email sospette

Netflix mette in allerta i clienti, sottolineando di diffidare da SMS o email che richiedono di comunicare dati personali come metodo di pagamento e password.

Netflix specifica che non chiederà mai di inserire dati personali su SMS o mail, e neanche informazioni sul proprio conto corrente o su carte di credito o di debito. Facciamo attenzione, quindi, e non clicchiamo assolutamente se arriva questo messaggio su cellulare o computer perché è una truffa.

L’azienda, inoltre, non si appoggia a siti terzi per inviare comunicazioni. Facciamo attenzione anche a non cliccare su eventuali link non riconoscibili. Per ogni dubbio e chiarimento, in sostanza, sarà meglio contattare la chat di Netflix.