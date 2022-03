La primavera porta tantissime buone cose ma anche dei cambiamenti che ci toccano da vicino. Il più importante fra tutti è sicuramente quello che riguarda la maniera con cui ci vestiamo.

Mettiamo lentamente da parte giacche, maglioni e cappotti per ritrovare la leggerezza delle magliette e delle camicie fini. Di conseguenza, moltissime famiglie italiane devono cambiare la disposizione dei loro vestiti negli armadi di casa.

Senza una tecnica, però, questa operazione può diventare davvero lunga e noiosa, perciò oggi vorremmo dare alcuni consigli. Dunque, basta impazzire e perdere troppo tempo con il cambio stagione perché ci sono alcune tecniche da seguire.

La regola fondamentale è eliminare o vendere tutto ciò che è superfluo

Non succede solo per le donne. I nostri armadi sono piedi di capi d’abbigliamento che non mettiamo più da diverso tempo e che, però, per una ragione o per l’altra, non gettiamo via. Certo, buttare via i vestiti quando nel Mondo c’è molta povertà e miseria non è sicuramente una buona azione. Infatti, in tutti i quartieri delle città italiane esistono delle associazioni sia religiose sia laiche che hanno come obiettivo quello di ridistribuire i vestiti vecchi.

Dunque, di fronte a tutti quei vestiti che non abbiamo mai più messo, che non ci stanno bene o che non riusciamo ad abbinare con nulla c’è una sola soluzione. Li portiamo da quelle associazioni e li diamo in beneficienza.

Altrimenti, possiamo organizzare con i nostri parenti e amici un incontro per scambiarci i vestiti. Portiamo al massimo quattro o cinque capi di abbigliamento e chiediamo a tutti di fare la stessa cosa.

Alla fine dei conti, potremmo trovare qualcosa di interessante. Allo stesso tempo, possiamo dare ad amici e parenti qualche nostro vestito vecchio.

Basta impazzire e perdere troppo tempo con il cambio stagione dei nostri armadi con questi trucchi

Inoltre, prima di riporre tutti i vestiti nell’armadio, dobbiamo piegarli bene. Non solo, dovremmo anche stirarli tutti per una serie di ragioni. La più importante di tutte è, però, che i vestiti stirati occupano poco spazio e sono subito pronti all’uso.

Se abbiamo davvero poco spazio, possiamo sempre arrotolarli o disporli tutti in verticale. Infine, per ritrovare più velocemente i nostri capi nell’armadio, possiamo creare un ordine visivo basato sui colori. Ogni volta che apriremo gli armadi sarà come trovarci in un negozio, pulito e profumato.

Approfondimento

Se vogliamo casa come un meraviglioso e profumatissimo bouquet di fiori dobbiamo fare questa cosa