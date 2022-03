Per chi ama viaggiare a volte prendere l’aereo è indispensabile per raggiungere la destinazione prescelta. E che si può fare se si ha paura di volare? Praticamente nulla o poco se non si agisce sulla prevenzione dei sintomi o all’istante, quando si presentano. Eppure, volare è in realtà il metodo più sicuro di viaggiare e non si dovrebbe aver paura.

Combattere il mal d’aereo

La paura di mettersi su un aereo non riguarda però solo chi compie viaggi di piacere, ma anche i lavoratori che sono obbligati a prendere questo mezzo per delle trasferte di lavoro. Tra i viaggiatori, infatti, alcuni potrebbero soffrire di attacchi di panico generati da una crisi d’ansia acuta quando si è in volo.

In realtà viaggiare in aereo è più sicuro che viaggiare in macchina. Nel primo caso, infatti, i rischi di incidenti sono minori rispetto ai viaggi di terra.

In cielo ci sono moltissime rotte e moltissimi aerei che viaggiano tutti i giorni. Se guardassimo le tratte aeree vedremmo una grande quantità di tragitti, scali e compagnie aree al lavoro e tutti lavorano in sicurezza. L’areo infatti è uno dei mezzi più controllati al Mondo e il mezzo subisce continue manutenzioni di sicurezza.

Se sono le turbolenze a spaventare e a mettere in crisi, dobbiamo pensare che non sono così frequenti come si pensa. In linea generale, la turbolenza più forte potrebbe non presentarsi mai durante il nostro viaggio.

Ecco 3 motivi per non avere paura dell’aereo e 2 rimedi naturali per superare gli attacchi di panico durante il volo

Con l’arrivo della bella stagione e la fine delle restrizioni potremmo provare una breve tratta nazionale per superare questo problema. Potrebbe essere un buon inizio. Ecco spiegati 3 motivi per non avere paura di volare. Potremmo quindi imbarcarci serenamente verso la nostra destinazione preferita.

In caso contrario, prima della partenza, in casa potremmo prepararci una tisana calmante. La solita melissa o camomilla potrebbe andare bene, ma forse sarebbe meglio preparare qualcosa di più forte. La nostra scelta dovrebbe ricadere su una tisana a base di lavanda e valeriana.

Ne esistono alcune in commercio, ma potremmo prepararla noi in casa con i fiori secchi di lavanda e la radice di valeriana. Facciamo bollire l’acqua e appena è pronta lasciamo in infusione i fiori e la radice per circa 10 minuti. Prima di partire bere almeno una tazza per essere più rilassati.

Inoltre, se in volo abbiamo talmente tanta ansia da farci venire il senso di vomito ci potrebbe venire in aiuto mangiare qualche fettina di zenzero candido. Lenisce la fastidiosa nausea e potrebbe mettere a posto il nostro stomaco per tutta la durata del viaggio.