Per tantissime donne la manicure è diventata un appuntamento fisso, il che non significa per forza sbizzarrirsi con ricostruzioni vertiginose o Nail Art vistose. Infatti, anche una semplice passata di lima e una coccola alle cuticole può fare la differenza, facendo apparire le mani belle e curate.

Per ottenere questi risultati possiamo trascorrere qualche ora sedute sulla poltrona di una professionista oppure trasformare la nostra casa in un piccolo centro estetico. La manicure fai da te, infatti, è sempre più gettonata e si può avere una resa perfetta anche senza usare pennellini e colori.

Per molte donne, invece, resistere al fascino di tutte quelle boccettine colorate è praticamente impossibile e tingersi le unghie diventa un vero e proprio must. Quest’anno, però, il colore potrebbe attrarre anche le più restie grazie al nuovissimo trend che dominerà durante l’estate ma che sta già spopolando.

Mani curate e unghie belle con l’ultima tendenza dell’estate 2022 che lancia uno smalto perfetto con pareo o tailleur

Ad aver già conquistato un posto d’onore nel cuore di moltissime donne e ad aver preso d’assalto unghie di ogni tipo è una Nail Art molto semplice con uno smalto magnetico.

Il suo nome è “accent nail” e significa proprio mettere l’accento su un solo dito, solitamente l’anulare, che risalterà più degli altri. Infatti, le unghie di pollice, indice, medio e mignolo si dipingono interamente con lo stesso colore, mentre l’unghia dell’anulare di un colore diverso. In questo modo avremo una manicure non troppo appariscente, facile da fare anche autonomamente ma comunque particolare.

Per quest’estate il colore principale dell’“accent nail” è incredibilmente brioso e luminoso. Si tratterebbe di una sfumatura molto calda di corallo, privata della sua classica punta di rosso alla quale si sostituisce una punta di arancio dorato. Proprio per questo il colore destinato all’unghia dell’anulare è l’oro, in versione glitter, specchiata o matt.

Una tendenza per tutte le donne e le occasioni

Allora, potremmo avere mani curate e unghie belle con l’ultima tendenza dell’estate 2022 aperta a tutte le donne. Infatti, queste nuance e questa particolare Nail Art potrebbero essere scelte a venti come a sessant’anni e, anzi, avrebbero un innato potere ringiovanente.

Inoltre, non ci sarebbero vincoli di unghie perché questa “coral accent nail” andrebbe bene sia su unghie corte che lunghe e di qualsiasi forma. Tonde, squadrate, a mandorla, a stiletto o a ballerina non importa. L’importante sarebbe partire da una base ben limata e pronta ad accogliere le pennellate colorate.

Infine, l’oro e il corallo miscelati insieme creerebbero un mix perfetto per esaltare l’abbronzatura ma ideale anche per qualsiasi occasione. Infatti, potremmo passare dalla spiaggia, con pareo, alla città e fino agli eventi eleganti, con tailleur, in maniera disinvolta e senza fermarci prima dal caro, vecchio amico acetone.

