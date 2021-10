Basta fastidiosi e antiestetici brufoli sulla schiena con questi tre rimedi tutti naturali

Uno dei più fastidiosi e antiestetici inestetismi della pelle sono i brufoli sulla schiena. Si possono manifestare ad ogni età e sono molto comuni sia negli uomini che nelle donne. La comparsa di questi fastidiosi nemici si intensifica durante il periodo estivo, quando a causa del sudore si infiammano, diventando anche particolarmente dolorosi. È anche vero che in estate, grazie alla molta luce solare e ai frequenti bagni al mare, i brufoli possono essere eliminati naturalmente. C’è da dire però che non tutti hanno la possibilità di godersi per molte ore sole e mare e quando ci si trova in questa situazione è bene ricorrere a dei rimedi. Ancora meglio se rimedi naturali, adatti a tutti i tipi di pelle, semplici da preparare in casa e soprattutto poco dispendiosi.

Basta fastidiosi e antiestetici brufoli sulla schiena con questi tre rimedi naturali

Questi inestetismi della pelle hanno oggi una vera e propria definizione. Vengono chiamati “bacne” un termine inglese che unisce le parole “back” – “schiena” e “acne”. Essendo un fastidio particolarmente comune, sono molti i metodi che vengono messi in pratica per sbarazzarsene. Quando la problematica non è legata ad una particolare situazione fisica, dove consigliamo sempre un parere di un dermatologo esperto, si può ricorrere a dei semplici ed economici metodi naturali. Basta fastidiosi e antiestetici brufoli sulla schiena con questi tre rimedi naturali.

Trattamento all’argilla

La maschera all’argilla è un alleato naturale e infallibile. Essendo particolarmente comune, la si può trovare in tutte le erboristerie o grandi supermercati sotto forma di crema o polvere. Se si acquista in polvere, basterà unirla a dell’acqua per creare una pasta morbida da applicare settimanalmente sulla zona interessata. Dopo averla stesa basterà aspettare circa 15/20 minuti finché non sarà asciutta e rimuoverla con dell’acqua tiepida. La maschera all’argilla favorisce la circolazione e depura la pelle, pulendo così i pori ostruiti. Per questa ragione la si può utilizzare su tutte le parti del corpo, anche sul viso.

Maschera di lievito in polvere

Un ingrediente che ormai non manca nelle case degli italiani è il lievito in polvere. Pochi sanno che questa particolare polvere oltre ad essere utile per preparare ottimi piatti può essere impiegata nella routine di pulizia della pelle. Il lievito in polvere è infatti un potente antibatterico capace di lenire le infiammazioni della pelle. Preparare la maschera è semplicissimo. Basta unire un po’ d’acqua e del lievito fino al raggiungimento di una pasta omogenea. Spalmare e lasciar asciugare sulla zona interessata e risciacquare con dell’acqua tiepida.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato è un alleato non solo in cucina ma anche nella cura del corpo. Aggiungere 120 gr. di polvere all’interno della vasca da bagno con dell’acqua tiepida aiuterà le pelli grasse e impure a disintossicarsi. Se non si dovesse essere in possesso di una vasca nessun problema. Il bicarbonato può essere applicato, sempre sciolto in acqua, direttamente dove necessario. Risciacquare sempre con acqua tiepida.