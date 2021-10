Arredare una casa in maniera elegante e raffinata e quasi un’arte. Non tutti riescono ad abbellirla con i giusti elementi, perché basta un semplice dettaglio per rovinare l’armonia. Tutto deve essere perfettamente equilibrato, dobbiamo distribuire e scegliere bene ogni mobile e suppellettile in modo intelligente.

Anche l’ordine e la pulizia giocano un ruolo importante nel risultato finale. Un altro possibile elemento d’arredo, che potrebbe donare ancora più fascino alla casa, è il tappeto. Un oggetto antico e ricco di storia, che riempie le stanze più spoglie e minimal, se posizionato nel modo giusto.

Il tappeto ha origini orientali, risalenti al 500 a.C. circa, ed arriva in Europa molti secoli dopo. Nonostante ciò, tutto il Mondo ne ha subito il fascino, riempendo le case di questi meravigliosi complementi d’arredo. Usiamo i tappeti decisamente più spesso durante i mesi freddi, per conservarli poi in estate. Nel momento in cui dobbiamo rispolverarli per sistemarli in casa, come in questo periodo, dobbiamo pulirli, per eliminare acari e sporcizia.

Oltre al bicarbonato per pulire i tappeti in modo naturale bastano questi ingredienti economici

I tappeti hanno diverse forme e li troviamo in vari tipi di materiali, dai più pregiati a quelli più comuni. Per quanto riguarda le tipologie più preziose, per pulirli a dovere, bisognerebbe rivolgersi a ditte specializzate, che posseggono l’esperienza e gli strumenti adeguati ad ottenere ottimi risultati. Ma potremmo trattare e igienizzare gli altri tipi di tappeti, più comuni, anche in casa, utilizzando prodotti poco costosi.

In questo ambito il re della pulizia è il bicarbonato, se utilizzato con cura, è un valido alleato. Molti versano semplicemente il bicarbonato sul tappeto, lasciandolo agire per qualche ora, per poi eliminarlo con l’aspirapolvere. Quest’azione aiuterebbe a detergerlo, se poi ci sono delle macchie sul tappeto bisognerebbe strofinarle con una spazzola. Sicuramente è indispensabile, prima di ogni cosa, eliminare con l’aspirapolvere la polvere, per poi agire con altri prodotti.

Prodotti naturali

Oltre al bicarbonato, per pulire i tappeti in modo naturale bastano questi ingredienti economici. Potremmo agire su alcuni tappeti con una soluzione composta da un bicchiere di aceto bianco e un cucchiaio di bicarbonato. Mescoliamo e aggiungiamo dell’acqua, con uno spruzzino vaporizziamo su tutta la superfice del tappeto, usando una spazzola non troppo rigida.

Stesso procedimento possiamo utilizzarlo con sale e aceto in parti uguali, usiamo questa crema per smacchiare e pulire e poi eliminiamo le tracce con un panno umido. Un’altra possibilità da non sottovalutare è usare il sapone di Marsiglia, mescolato con acqua, da distribuire sulle parti più sporche.

In alternativa, per le macchie e sporco più ostinato, valutiamo se è il caso di utilizzare la schiuma da barba o delle salviette per neonato ecologiche. Se troviamo delle macchie di caffè, un antico rimedio della nonna prevedrebbe l’uso della birra, da strofinare e poi rimuovere con un panno umido.