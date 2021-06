A volte non occorre assumere farmaci per tenere a bada livelli troppo alti di colesterolo LDL o evitare picchi glicemici. Si potrebbe anche prevenire l’insorgenza di una sindrome metabolica anche semplicemente spostando alcune abitudini in fasce orarie diverse. Per esempio “Sembra incredibile ma basta cenare a quest’ora per abbassare la pressione alta, la glicemia e il colesterolo LDL”. Sono infatti straordinari i risultati che ottiene chi riesce ad alzarsi con il sorgere del sole e concludere le attività quotidiane poco dopo il tramonto. Il rispetto dei ritmi sonno-veglia e degli orari raccomandati dagli esperti per consumare i pasti assicura infatti benefici che molti sottovalutano. Non a caso, basta fare questo entro un’ora dai pasti per non accumulare zuccheri e grassi che provocano un’impennata della glicemia e dei trigliceridi.

Così come l’assunzione quotidiana di alcuni alimenti contrasta in misura sensibile gli effetti nocivi dell’ipercolesterolemia e della resistenza all’insulina. Ne bastano 2 cucchiai prima di pranzo e cena per abbassare i valori della glicemia in 1 ora e mezza e ridurre il colesterolo cattivo. Allo stesso modo la pratica costante di attività motoria consente di prevenire i picchi glicemici e di regolare gli sbalzi della pressione arteriosa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Basta fare questo entro un’ora dai pasti per non accumulare zuccheri e grassi

Uno studio di alcuni ricercatori neozelandesi dell’Università di Otago ha mostrato gli effetti salutari derivanti dal camminare o andare in bicicletta. In particolare, vi sono prove scientifiche a confermare che una camminata di 15 minuti dopo cena riduce il rischio di picchi glicemici. Gli studiosi hanno osservato che i livelli di glucosio salgono maggiormente 72 minuti dopo i pasti principali. Inoltre proprio di sera diminuisce drasticamente la capacità del nostro corpo di gestire la presenza di zuccheri nella circolazione sanguigna. Pertanto è emerso che i soggetti della ricerca che camminavano per un quarto d’ora dopo cena presentavano una concentrazione più bassa di glucosio. Ne consegue che chi soffre di colesterolo alto e diabete dovrebbe acquisire la buona abitudine di non sedersi comodamente sul divano dopo cena.

(Ricordiamo di leggere attentamente le avvertenze riguardo al presente articolo, consultabili qui»)