Tutti noi, per la pulizia della casa cerchiamo i prodotti migliori. Detergenti, igienizzanti, sgrassatori, lucidanti, spray, gel e deodoranti riempiono gli scaffali dei supermercati. Per non parlare poi delle diverse marche! Insomma, ne esistono per tutti i gusti e per tutte le tasche. Probabilmente pochi sanno che si possono utilizzare prodotti naturali come bucce e scarti del limone per realizzare un sensazionale ed ecologico sapone per piatti.

Ovviamente il mercato è così saturo di prodotti per la pulizia della casa che non ci passa completamente per la testa andare a realizzarli. Le migliori aziende del settore sono sempre attive nella creazione di nuove formule. Sotto questo punto di vista infatti si è andata sviluppando una maggiore attenzione nell’evitare la realizzazione di prodotti altamente tossici e pericolosi per la salute.

Una cucina igienizzata e splendente è quello che tutti noi cerchiamo e che spesso fatichiamo ad ottenere

La cucina rappresenta uno degli ambienti più vissuti della casa. Ne deriva quindi che la sua pulizia, proprio per la sua importanza, sia al centro dei nostri pensieri nella scaletta dei lavori domestici. Inoltre un altro elemento che ci sta a cuore è l’igiene di questa stanza, perché potrebbe essere l’abitazione ideale per molti batteri. Essendo il luogo in cui prepariamo i cibi che poi andremo a consumare dobbiamo prestare molta attenzione per non incorrere in problemi di salute.

Bucce e scarti del limone per realizzare un sensazionale ed ecologico sapone per piatti

In molti pensano che i benefici del limone si esauriscano quando finiamo di spremerli per bene. In realtà la buccia e la restante polpa contengono numerose sostanze utili sia da un punto di vista alimentare che anche per la pulizia.

Proprio per questo una volta che abbiamo spremuto i limoni per condire i nostri piatti, mettiamoli da parte per creare un ottimo detergente sgrassante.

Quindi prendiamo i limoni, tagliamoli a pezzetti e mettiamoli dentro ad un frullatore insieme a poco acqua. Dopo aver ottenuto un composto cremoso portiamolo sul fuoco ed aggiungiamo ancora dell’acqua, sale ed aceto. Portare ad ebollizione e mantenere il bollore per circa 10 minuti. Successivamente utilizziamo un frullatore ad immersione per rendere il composto omogeneo e dopo essersi raffreddato versiamolo in una bottiglia di sapone già terminata.

Con poche gocce di questo sapone ecologico avremo piatti splendenti ed inoltre andrà ad eliminare ogni cattivo odore dalle nostre stoviglie.

