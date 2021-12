La cura del corpo non rappresenta un fattore puramente estetico, ma naturalmente ha importanti risvolti anche sul benessere psico-fisico. La generale attenzione di uomini e donne rivolta al lato b svolge poi un ruolo determinante in termini di autostima e relazioni sociali. Per questo, a volte, la ricerca di ottenere un fondoschiena ideale si tramuta in una vera ossessione. Così, ci si dimostra anche disposti a fare grandi sacrifici, ma il più delle volte si cede alle fatiche o domina l’incostanza. Tuttavia è possibile dire basta a esercizi noiosi e faticosi, è questo il metodo semplice ed infallibile per avere glutei e cosce perfettamente sodi da fare invidia.

Soluzioni e accortezze

Se le donne rincorrono da sempre il mito del lato b tondo, alto e sodo, gli uomini oggi non sono certo da meno, aspirando sempre più ad un sedere muscoloso “a bolla”. Ovviamente intraprendere la strada della chirurgia estetica potrebbe esser fine a se stessa, qualora non si accompagnasse con degli accorgimenti nel tempo. Un fattore determinante ad esempio è senz’altro l’alimentazione, un altro è l’attività fisica. Ma sebbene si stia parlando in fondo di alcuni fra i più grandi e forti muscoli del corpo umano, i glutei non sono necessariamente tenuti in allenamento solo a forza di squat e pesi.

Basta esercizi noiosi e faticosi è questo il metodo semplice ed infallibile per avere glutei e cosce perfettamente sodi da fare invidia

Per ottenere risultati tangibili si ricorre sempre più spesso alla ginnastica fra le mura di casa, con alzate laterali, piegamenti e allungamenti. Alla lunga, però, si tende ad abbandonare i buoni propositi iniziali per monotonia ed assenza di stimoli. In questi casi può venire incontro un attrezzo a dir poco risolutivo: la cyclette. Grazie al movimento circolare della pedalata, infatti, si sollecitano molti muscoli, e si ottiene un rassodamento di polpacci, cosce e glutei. Per questi ultimi in particolare l’effetto tende ad essere più significativo pedalando in piedi, come se si fosse in salita.

La tecnologia, infine, consente di combattere la noia e non avvertire la fatica: la maggior parte delle cyclette verificano in tempo reale velocità, distanza percorsa, calorie spese e pulsazioni. Così è possibile verificare i progressi e competere di volta in volta con sé stessi. Ma non solo. Qualora si avesse a disposizione uno schermo o delle cuffie, si potrebbe tranquillamente vedere un film o ascoltare musica. Insomma ottenere curve mozzafiato non è mai stato così piacevole.