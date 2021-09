Settembre è da sempre il mese del ritorno alle sale cinematografiche e come ogni anno le proposte del Festival del Cinema di Venezia fanno da padrone sul grande schermo. Insieme all’Orso d’oro di Berlino e alla Palma d’oro di Cannes, l’ambitissimo Leone d’oro ha premiato alcuni fra i maggiori capolavori mai proposti dalla settima arte. Kurosawa, Godard, Monicelli sono solo alcuni dei registi nell’albo dei vincitori della statuetta col simbolo della città.

Il Festival nel tempo

La Mostra del cinema di Venezia nasce nel 1932, appena tre anni dopo l’istituzione del Premio Oscar, considerato il riconoscimento cinematografico più antico al Mondo. Fino alla fine della Seconda guerra mondiale però i film in concorso gareggiano per la Coppa Mussolini: solo più tardi si introduce il “Leone d’oro al miglior film”. La migliore interpretazione (maschile e femminile) è invece insignita della Coppa Volpi, premio in nome del conte Giuseppe Volpi, fra i fondatori della manifestazione.

Sono questi i 3 film vincitori che hanno fatto la storia del Festival del Cinema di Venezia

Di certo non è possibile fare una classifica fra opere d’arte, ma alcuni di questi film sono entrati di prepotenza nella storia della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Vediamo quali:

“La battaglia di Algeri” (1966) di Gillo Pontecorvo è fra le 100 pellicole che hanno cambiato la memoria collettiva d’Italia tra il 1942 e il 1978. Utilizzato per l’addestramento militare alle tecniche antisovversive in U.S.A. e Argentina, è stato oggetto di studio del Pentagono sull’efficacia delle strategie d’intervento. A parte Jean Martin, nel film recitano tutti attori non professionisti;

“The shape of water” (2017) di Guillermo del Toro è la pellicola più vincente del festival, con i suoi 4 premi (e altrettanti Oscar). E’ la favola moderna di una ragazza muta che si innamora di un mostro: l’uomo-anfibio (personaggio ispirato a “Il mostro della laguna nera”). Così per la prima volta il Leone d’oro va al cinema fantasy;

“Jocker” (2019) di Todd Phillips ribalta ogni punto di vista sullo stereotipo del famoso personaggio dei fumetti. Film intriso di psicologia, umanità e sociologia, trova la sintesi ideale nell’interpretazione di Joaquin Phoenix, premio oscar come miglior attore protagonista. A fine stagione il botteghino conta un incasso di oltre 1 miliardo di dollari.

Per motivi diversi pertanto sono questi i 3 film vincitori che hanno fatto la storia del Festival del Cinema di Venezia. Ma basta scorrere l’albo del Leone d’oro – ad occhi chiusi – e puntare il dito a caso per trovarsi di fronte ad un capolavoro.

