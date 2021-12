A nessuno piace consumare più acqua dello stretto necessario. Lo spreco di acqua infatti non fa soltanto male al pianeta, ma fa anche male al nostro portafoglio. Ci sono molte semplici regole che possiamo utilizzare per limitare il nostro consumo di acqua in casa: fare docce più corte, chiudere il rubinetto mentre ci spazzoliamo i denti, aggiustare i rubinetti che gocciolano, etc.

Ma abbiamo tutti in casa un oggetto sprecone che utilizza molta più acqua di quella necessaria. Si tratta del water. Ogni volta che tiriamo lo sciacquone la vaschetta del water rilascia nella tazza una quantità di acqua spesso molto superiore a quella veramente necessaria. Giorno dopo giorno, questo spreco può andare ad incidere anche parecchio sulla nostra bolletta dell’acqua. Ma come risolvere il problema in maniera veloce ed economica, senza naturalmente rinunciare all’igiene? La soluzione in realtà c’è, ed è molto semplice.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Basta questo trucco semplicissimo per limitare la quantità di acqua sprecata dallo scarico del wc e risparmiare sulla bolletta

Come impedire che litri e litri di acqua vadano sprecati ogni volta che tiriamo lo sciacquone? Basta una soluzione semplicissima per risparmiare acqua e fare bene al pianeta e al nostro conto in banca. Si tratta di fare in modo che la vaschetta del wc contenga meno acqua, e quindi ne liberi meno quando viene tirato lo sciacquone. Basta questo trucco semplicissimo per limitare la quantità di acqua sprecata dallo scarico del wc e risparmiare sulla bolletta: mettiamo nella vaschetta dell’acqua un mattone, o una pietra, o un qualunque altro oggetto pesante. In questo modo, parte dello spazio nella vaschetta sarà occupato dall’oggetto, e la vaschetta conterrà meno acqua. Semplicissimo, veloce, e a costo zero.

Le precauzioni da usare

Assicuriamoci ovviamente che l’oggetto che abbiamo scelto sia pulito, in modo da non intasare il meccanismo dello sciacquone con polvere o sporco. Possiamo fare delle prove con degli oggetti di varia dimensione per capire quanta acqua ci serva effettivamente ogni volta che tiriamo lo sciacquone e regolarci di conseguenza. Puliamo inoltre regolarmente l’interno della vaschetta del WC, perché qui possono accumularsi calcare, detriti, e persino crescite di alghe. Ecco un trucco semplicissimo per eliminare i depositi di calcare dentro la vaschetta: aggiungere all’acqua del WC un bicchiere di aceto bianco, e lasciarla riposare tutta la notte prima di scaricarla. Avremo un bagno più igienico e pulito e con zero sprechi.

Lettura consigliata

Il modo più semplice e geniale per rimuovere le incrostazioni ostinate dal WC.