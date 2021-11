Un allenamento efficace e costante è il mezzo migliore per restare in forma e bruciare calorie. Ora che la brutta stagione comincia a farsi sentire, però, le occasioni per esercitarsi fuori casa sono di meno.

Camminare o correre sono ottimi modi per allenare il corpo, ma a chi verrebbe voglia di avventurarsi fuori casa con un temporale in agguato?

Se vogliamo tenerci in forma ma non abbiamo un’idea precisa di come farlo senza spostarci da casa, non temiamo. Per ogni forma di allenamento esistono dei comodi esercizi da seguire nella propria stanza.

Ecco perché per scolpire i pettorali non servono flessioni e trazioni ma 3 esercizi facili e veloci. Allo stesso modo, chi vuole bruciare calorie può esercitarsi tranquillamente restando a casa.

Ci basterà seguire questo semplice ed efficace piano d’allenamento che proporremo proprio nelle prossime righe.

Non scordiamo di un buon riscaldamento

Prima di iniziare l’allenamento vero e proprio, sarebbe bene riscaldarsi adeguatamente. Questo ci aiuterà a prevenire eventuali infortuni.

Potremmo fare una piccola corsetta sul posto, per qualche minuto. Partiamo sollevando le gambe fino al petto, a ritmo blando. Poco alla volta acceleriamo fino a simulare la corsa, ma senza spostarci. Continuiamo arrivando a saltellare sul posto.

Basta corsa e camminata ora che possiamo bruciare calorie con questi 3 pratici esercizi casalinghi

Terminato il riscaldamento, il primo esercizio che andremo a svolgere saranno i jumping jacks. Partiamo in piedi, con gambe unite e braccia ben distese lungo i fianchi.

Da questa posizione facciamo un salto. Nello stesso momento allarghiamo le gambe e solleviamo le braccia sopra la testa. Quindi torniamo nella posizione iniziale e rifacciamo più volte il movimento, mantenendo un certo ritmo.

Bicycle crunch

Questo esercizio servirà in particolar modo per dimagrire i fianchi, potenziando gli addominali laterali.

Partiamo sdraiati in posizione supina portando le mani dietro la nuca. Ci muoviamo portando un ginocchio verso il petto e distendendo contemporaneamente l’altra gamba.

Mentre pieghiamo la gamba, avviciniamo il gomito del braccio opposto al ginocchio, con una piccola torsione del busto. Alterniamo le gambe per completare l’esercizio.

Mountain climber

L’ultimo esercizio è un po’ impegnativo ma ci permetterà di tonificare glutei e addominali. Partiamo a gattoni, ma poggiandoci sui piedi invece che sulle ginocchia.

Avviciniamo il ginocchio sinistro verso il gomito sinistro e facciamo lo stesso con la parte destra, alternando i movimenti. Cerchiamo di tenere contratto l’addome per l’intera durata dell’esercizio. Se riusciamo, aumentiamo progressivamente il ritmo.

Dunque, basta corsa e camminata ora che possiamo bruciare calorie con questi 3 pratici esercizi casalinghi.