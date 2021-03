Tra smartworking, didattica a distanza e tempo passato sui social network, gli italiani trascorrono sempre più tempo seduti alla scrivania. Questa cosa, spesso e volentieri, significa che si fa meno attività sportiva ed all’aria aperta, con tutte le conseguenze che ciò comporta.

Oggi sveleremo alcuni segreti e dimostreremo come bruciare calorie senza alzarsi dalla sedia.

La scrivania diventa palestra

Anziché disperarsi per lo sport non fatto, il tempo libero che manca e i chili che stiamo accumulando perché non decidiamo di cambiare le cose? Come dice il detto: se Maometto non va alla montagna, allora la montagna va da Maometto, e allora se noi non andiamo in palestra è la palestra a venire da noi.

Per fare attività fisica seduti in scrivania, magari mentre lavoriamo o studiamo, possiamo usare diverse strategie.

Possiamo usare degli attrezzi come le morse per allenare i muscoli delle mani e i tendini. Questi strumenti sono molto usati dagli scalatori e da chi voglia allenare la forma nelle mani. Basterà fare esercizi ripetuti una mano alla volta mentre con l’altra facciamo altro.

Un’altra tecnica che possiamo fare è lo stretching, possiamo allungare le gambe e lavorare sull’elasticità della parte inferiore del corpo.

Altri esercizi fondamentali per evitare problemi di schiena possono essere gli allungamenti del collo, per cui dobbiamo roteare lentamente il collo in modo da renderlo elastico.

Per chi voglia completare l’allenamento con un’attività intensa possiamo proporre di effettuare sollevamenti coi manubri da seduti. Possiamo scegliere manubri di pochi chili e allenare le braccia mentre siamo in riunione o a lezione. In questo modo la fatica ci sembrerà più sopportabile.

Ecco come bruciare calorie senza alzarsi dalla sedia

Per fare attività fisica senza muoversi ci sono molte tecniche, noi ne abbiamo elencate solo alcune.

Per restare in forma e con un corpo tonico dobbiamo fare attività fisica, ma anche curare l’alimentazione e il benessere a 360°. In questo articolo, per esempio, abbiamo visto come effettuare un potente massaggio anticellulite che funziona.