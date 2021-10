In questo periodo di cambio di stagione è fondamentale curare la salute per resistere ai malanni stagionali e al cambio del tempo e delle temperature. Se seguire un’alimentazione equilibrata è fondamentale durante tutto l’anno, in questo periodo è più importante per prepararsi all’inverno.

In moltissimi in questi mesi assumono integratori alimentari per contrastare debolezza e mancanza di tono. Molto comune è l’assunzione di ferro e altri microelementi, soprattutto per le donne in età fertile.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È molto importante non affidarsi solo agli integratori e anche assumere le giuste dosi di ferro e minerali tramite l’alimentazione. Oggi, a tal proposito, vedremo che basta conoscere questo piccolissimo trucchetto per fare scorta di ferro alla metà del solito prezzo.

Un cibo sano e ricchissimo

Se esiste una categoria di alimenti fondamentale per la salute che, però, sottovalutiamo e non consumiamo abbastanza sono di certo i legumi. Poco presenti nella dieta degli italiani, i legumi sono ricchissimi di microelementi e di nutrienti indispensabili per una dieta equilibrata.

Mangiare più legumi ci permette di limitare i grassi animali senza rinunciare alle proteine.

Molto spesso, però, non sappiamo come cucinare i legumi, ci lasciamo scoraggiare dai tempi di cottura. Molte persone scelgono allora di acquistare i legumi in scatola, già cotti e pronti per essere conditi e gustati. Acquistare fagioli e ceci in scatola è molto comodo e ci permette di risparmiare molto tempo e di avere un cibo con buoni valori nutrizionali. Una cosa che in molti ignorano dei legumi in scatola è che il prezzo è molto più alto e che non sempre conviene economicamente.

Basta conoscere questo piccolissimo trucchetto per fare scorta di ferro alla metà del solito prezzo

Abbiamo visto che in media se i fagioli in scatola costano 2,50 euro al chilo mentre i fagioli secchi possono costare sui 4 euro al chilo. In apparenza, quindi, sono più economici i fagioli pronti, ma si tratta di un’illusione.

I fagioli secchi, infatti, rendono moltissimo e guadagnano più del doppio del peso in seguito all’ammollo e alla cottura. Il fagiolo secco è del tutto privo di acqua e con un giorno di ammollo può arrivar addirittura a triplicare la sua massa! Con un chilo di fagioli secchi potremo cucinare per giorni e giorni e sfamare tutta la famiglia.

Se vogliamo iniziare a cucinare i fagioli ma non sappiamo come dovremo seguire questo semplicissimo consiglio per preparare del legumi leggeri e digeribili.