Arancione e very peri, rosso fuoco e verde brillante. L’estate è iniziata all’insegna del colore e degli accostamenti audaci. È una scelta che nasce dal nostro desiderio di reagire al grigiore dell’inverno e all’isolamento imposto dalla pandemia. Esprime il desiderio di tornare a vivere, di uscire per incontrare gente e aprirsi di nuovo al Mondo. I colori vitaminici e brillanti ci accompagneranno nelle lunghe giornate all’aria aperta e nei mesi di vacanza e di libertà. La moda ha popolato le passerelle di colori e fantasia, di luce e di brillantezza. Dobbiamo per questo rinunciare all’eleganza del nero?

Un colore intramontabile

I colori di tendenza ci affascinano, diciamo la verità. Ognuno di noi avrà inserito nel proprio guardaroba almeno un capo dei colori dell’estate. Ma c’è qualcuno che continua ad amare l’eleganza del nero. È veramente fuori moda? Gli stilisti rispondono di no. Nonostante il sopravanzare dei colori forti e brillanti il nero sopravvive soprattutto nel tubino, un classico sexy ed elegante che non passerà mai di moda. È un capo che sta per celebrare il suo centesimo compleanno eppure non è invecchiato. Proposto per la prima volta da Coco Channel nel 1926, nel corso degli anni non ha mai perso il suo fascino. Lo hanno indossato le donne più famose della moda e dello spettacolo. Chi non ricorda l’affascinante Audrey Hepburn nel film Colazione da Tiffany, immortalata in un tubino elegantissimo?

Basta con viola e arancione, è questo il colore che slancia e snellisce la figura per essere chic anche a un matrimonio

Ogni donna ne ha sicuramente uno nell’armadio. D’altronde rimane un abito di grande fascino, molto sexy e anche snellente. Infatti il nero assottiglia e slancia la figura e fa sembrare più magre. Dobbiamo rinunciarvi? Assolutamente no. Gli stilisti infatti accanto ai colori esplosivi hanno riproposto il tubino nero in varie versioni. Vediamo insieme quali.

Christian Dior lo propone mini, di una semplicità assoluta con l’unica particolarità di un fiocco che si allaccia appena sopra il seno.

Hermès lo presenta sempre in versione mini con scollo a barchetta e un motivo di losanghe profilate in argento.

Le influencer lo indossano in diverse versioni. Lo abbiamo visto semplicissimo e versatile, girocollo e smanicato, ma sempre piuttosto corto per slanciare le gambe. Oppure con semplici spalline e scollo profondissimo fino a raggiungere la vita. E con una lunghezza generosa, fino a sfiorare terra, in proporzione con lo scollo. Infine, sdrammatizzato da scarpe laccate dai colori accesi.

Insomma, basta con viola e arancione, possiamo tranquillamente indossare il nostro tubino nero che rimane un classico del guardaroba e non passerà mai di moda. Possiamo addirittura sceglierlo anche per un matrimonio purché di sera. Il nero infatti, soprattutto su questo modello, non viene più considerato un segno di lutto ma il colore della sensualità.

