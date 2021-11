I capelli, insieme alle mani e al viso, sono le parti del corpo più esposte, di conseguenza che maggiormente attirano l’attenzione altrui. Motivo per cui è fondamentale prendersene cura.

In un precedente articolo abbiamo visto come mani secche e screpolate finalmente morbide e curate con questo rimedio degno dei migliori trattamenti.

Anche il viso ovviamente esige continue attenzioni. Quanto ai capelli poi, un po’ a tutte piace cambiare non solo taglio, ma anche colore.

Basta con tinte monocromatiche ecco i colori adatti ad ogni età per avere capelli naturali e apparire sempre giovani

Sicuramente il taglio è di fondamentale importanza per incorniciare il viso e per apparire, soprattutto raggiunti gli “anta”, più giovani di quella che è l’età anagrafica.

Sarebbe, infatti, opportuno optare per tagli scalati e per pieghe mosse e vaporose.

Questo, infatti, è il miglior trucchetto per distogliere lo sguardo da imperfezioni che, quindi, ci regalerà un’aria fresca e sbarazzina.

In un precedente articolo abbiamo indicato il taglio ed il segreto per capelli lunghi e luminosi da fare invidia.

Sono, infatti, sempre di più le donne che pur avendo superato gli “anta”, continuano a prediligere i capelli lunghi.

E con le dovute accortezze, nulla vieta di poterlo fare.

Ma passiamo alla tinta

Nel nostro Paese milioni di donne si tingono i capelli.

Alcune solo per la voglia di cambiare look, tante invece per necessità. Chi ha molti capelli bianchi, infatti, fa di tutto per coprirli.

A prescindere dalle varie tipologie di tinture presenti in commercio, con o senza ammoniaca, quindi più o meno delicate, il problema centrale è certamente il colore.

Quando si è giovani è più facile osare. Ma quando i segni del tempo incominciano a farsi evidenti sul nostro viso, la scelta del colore assume un ruolo determinante.

Ebbene, è proprio il caso di dire basta con tinte monocromatiche, ecco i colori adatti ad ogni età per avere capelli naturali e apparire sempre giovani.

Vi sono alcuni colori, infatti, che stanno bene proprio a tutte e un po’ a tutte le età.

Le tinte monocromatiche incupiscono il volto e lo sguardo.

Bisogna optare invece per striature tono su tono che illuminano l’incarnato.

Dobbiamo quindi abbandonare i colori freddi e troppo scuri e osare con colori tipo nocciola, castano miele o biondo ramato.

Scegliendo questi colori per i nostri capelli, e optando per pieghe, come già detto prima, mosse e vaporose, appariremo come eterne fanciulle, ma con gran classe.

A dispetto, dunque, del tempo che passa.

Approfondimento

Ecco un accessorio fashion che poche conoscono e che finalmente ci aiuterà a non rovinare i capelli