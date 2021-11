La pelle delle mani è certamente tra le più delicate e, al tempo stesso, tra le più esposte agli agenti esterni. A ciò va aggiunto che il suo continuo contatto con diverse superfici, nonché l’uso di prodotti chimici, possono rovinarla. Tutto ciò può favorire la comparsa di rughe e di macchie.

Inoltre la pandemia da Covid 19 che nostro malgrado ci siamo ritrovati a vivere, ha certamente peggiorato la situazione. Nel senso che, pur sapendo l’importanza di igienizzare le mani, certamente ora tutti siamo più accorti nel farlo e spesso addirittura eccediamo. A discapito della pelle che diventa secca e screpolata.

Mani secche e screpolate finalmente morbide e curate con questo rimedio degno dei migliori trattamenti

Insieme al viso, le mani sono le parti del corpo che più ci rappresentano poiché, essendo inevitabilmente scoperte, sono le prime ad essere guardate.

Ė importantissimo, quindi, prendersene cura.

In un precedente articolo abbiamo spiegato come un frutto che tutti abbiamo in casa può miracolosamente schiarire le macchie cutanee per mani vellutate. Ma spesso, ci si dimentica di curare questa parte del corpo. Ecco allora la furbizia da adottare. Potremmo mettere un tubetto di crema in borsa, oppure sul comodino della camera da letto, così da poterla applicare più volte. E se proprio durante il giorno ci sfuggirà di farlo, di certo la sera, vedendo la crema sul comodino, ci ricorderemo della sua importanza.

Ma ecco il trucchetto in più

Oggi sveleremo un infallibile rimedio per ringiovanire le nostre mani, eliminando macchie e rughe. Vediamo di cosa si tratta. Ebbene, si tratta di un rimedio semplice e naturale, fatto di ingredienti ricchi di sostanze antiossidanti.

Ecco quali:

la cera d’api;

l’olio di oliva;

il burro di karité.

Vediamo come procedere

Il consiglio è di utilizzare piccole quantità degli ingredienti sopra indicati. Potremmo, per provare, sciogliere a bagnomaria circa 50 grammi di cera d’api.

Fatto ciò, aggiungiamo 25 grammi di burro di karité, noto soprattutto per le sue proprietà emollienti, e un cucchiaio di olio di oliva. Mescoliamo bene il tutto facendo in modo da far integrare perfettamente tra loro i vari ingredienti di questo miscuglio, che risulterà essere miracoloso.

A questo punto facciamo riposare il composto fino a farlo solidificare.

Lo metteremo in un barattolo di vetro con chiusura ermetica per garantire un’ottima conservazione dello stesso.

Applicheremo più volte nel corso della giornata questo composto sulle nostre mani. E se proprio ci sfuggirà, adotteremo il trucchetto sopra descritto di mettere il tubetto sul comodino in camera da letto.

Già dalle prime applicazioni, potremo dire mani secche e screpolate finalmente morbide e curate con questo rimedio degno dei migliori trattamenti.

