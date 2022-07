Tra la frutta di stagione del mese di luglio spiccano come sovrane indiscusse le ciliegie. Piccole, lucide e perfette, queste delizie sono un must a fine pasto, o come dessert. Il loro profumo e il loro sapore sono inconfondibili e possiamo dire che sono una tira l’altra. Purtroppo però, spesso facciamo l’errore di comprarne a chili, senza poi riuscire a consumarle e farle durare in frigo, affinché non si formi la muffa. Sarà capitato a tutti di doverne buttare a manciate, perché dopo pochi giorni ammuffivano anche in frigo. Ed è un peccato ricorrere al freezer per conservare questa frutta così buona da mangiar fresca. Seguendo questo consiglio di conservazione, potremo gustarle quando ci pare, o realizzare delle ricettine deliziose come le ciliegie sciroppate o sotto spirito.

Quando metterle in freezer

Se abbiamo intenzione di consumare le nostre ciliegie in autunno, allora ha senso comprarle e congelarle. Per farlo dobbiamo prima lavarle e asciugarle molto bene. Dopodiché, dovremmo posizionarle belle separate su un vassoio da riporre in freezer. Una volta congelate, potremo inserirle in un normale sacchetto per alimenti e lasciarle in freezer dai 3 ai 6 mesi. In questo modo, se ci venisse una voglia improvvisa di porridge con ripieno alle ciliegie a ottobre, potremmo accontentarla. Tuttavia, se l’obiettivo è comunque quello di consumarle in estate e nell’arco della settimana, dovremmo provare questo metodo di conservazione efficace, senza freezer.

Possiamo farle sciroppate o sotto spirito ma è questo il modo migliore per conservare le ciliegie anche senza metterle in freezer

Arriviamo al dunque. Il modo migliore per congelare le ciliegie è sottovuoto. E se non abbiamo la macchina per sottovuoto? Nessun problema, perché è qui che entra in gioco questo metodo rivoluzionario. Prendiamo un sacchetto trasparente per alimenti e inseriamo all’interno le nostre ciliegie. Stringiamo l’apertura tra le mani e con una cannuccia aspiriamo l’aria in eccesso dal nostro sacchetto, facendo in modo di far aderire le mani e l’apertura del sacchetto alla suddetta cannuccia. Risultato? Un perfetto effetto sottovuoto.

Cosa fare adesso?

A questo punto, potremo usare una bella pinza ermetica per chiudere il nostro sacchetto. Un’alternativa senza cannuccia è quella di mettere le nostre ciliegie in un sacchetto per alimenti, e mentre è ancora aperto, inserirlo fin dove arrivano le ciliegie in una ciotola con acqua e qualche cubetto di ghiaccio. Aiutandoci con le mani faremo uscire tutta l’aria in eccesso e potremo chiudere il nostro sacchetto, che sarà perfettamente sottovuoto. Possiamo farle sciroppate o sotto spirito, ma sicuramente, se conserviamo così le nostre ciliegie, dureranno molto di più in frigo e potremo dire addio alla muffa.

