Quando si è incinta, 9 mesi possono sembrare lunghissimi o brevissimi. In ogni caso, potrebbero essere un ottimo tempo per prepararsi ad un nuovo arrivo in famiglia. In particolare chi si trova ad affrontare gli ultimi mesi, potrebbe trovarsi spesso distesa o seduta per evitare la fatica.

Con l’arrivo delle vacanze, questi momenti potrebbero essere sfruttati leggendo un buon libro. Non libri casuali, ma adatti a prepararsi alla futura vita da mamma. Consigli utili per la nuova avventura in famiglia, ma anche una compagnia in questi mesi di attesa. Ecco 4 libri da leggere in gravidanza per mamme e papà.

Non più falsi miti

Il primo è Il linguaggio segreto dei neonati di Tracy Hogg. Soprattutto per chi ha il primo bambino, questo libro potrebbe essere un aiuto a comprendere i comportamenti dei neonati. I diversi tipi di pianto, come i diversi movimenti, potrebbero farci capire in velocità di cosa ha bisogno il nostro bambino. Non solo ci aiuterà ad affrontare meglio la nostra prima esperienza, ma anche ad instaurare un rapporto migliore con il neonato. Tecniche pratiche ed esempi concreti, rendono questo volume di facile comprensione e applicabile nella nostra esperienza.

Anche Che cosa aspettarsi quando si aspetta di Heidi Murkoff potrebbe insegnarci qualcosa. In questo libro troviamo miti sfatati e spiegazioni più logiche. Una guida aggiornata per chi è in dolce attesa, con informazioni più competenti. Non solo risponde alle frequenti domande di questo periodo, ma ha anche diverse indicazioni pratiche. Questo ci renderà più sicuri e preparati durante la gravidanza. Inoltre ci sono anche diversi consigli su come affrontare i mesi successivi alla nascita del bambino, insieme a diverse curiosità.

4 libri da leggere in gravidanza per capire meglio i bambini, adatti sia a future mamme che papà

Il metodo danese per crescere bambini felici di Jessica Alexander e Iben Sandahl segue un percorso molto interessante. Il libro, infatti, si basa sull’acronimo P.A.R.E.N.T. Ogni lettera rappresenta una fase da seguire per crescere il proprio figlio con serenità. Per esempio, la prima lettera indica Play, ovvero permettere al bambino di giocare liberamente. Un ottimo spunto per vedere come approcciarsi all’educazione sotto un altro punto di vista.

Infine, troviamo Educare alla libertà di Maria Montessori. L’importanza della libertà nell’educazione dei propri figli è sempre stato un tema molto importante per l’autrice. Ciò non significa ignorarli o non dargli regole, ma guidarli nella giusta direzione. I bambini devono quindi essere liberi di sperimentare ed essere creativi. In questo libro troveremo consigli e tecniche pratiche della pedagogista per crescere nostro figlio con consapevolezza.

