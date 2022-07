Quando parliamo di cistite, noi donne siamo sempre un po’ più esperte degli uomini. Siamo maggiormente colpite da questo fastidioso disturbo. La cistite è un’infiammazione della vescica, spesso associata ad un’infezione causata da batteri. Riconoscerla è piuttosto semplice, perché i sintomi sono impossibili da ignorare. Si può avvertire la necessità frequente ed impellente di urinare e bruciore e fastidio ogni volta che andiamo in bagno. Potrebbero aggiungersi anche la sensazione di pressione nelle parti intime e una colorazione scura e torbida delle urine. Insomma, un disturbo che sembra una cosa da niente, può essere parecchio invalidante nella vita di tutti i giorni. Ma esistono diversi rimedi della nonna, oltre al sempre valido bicarbonato, per chi preferisce non ricorrere subito ai farmaci.

Prevenire è meglio che curare

Possiamo scongiurare la comparsa di questa fastidiosa infiammazione alla vescica, bevendo molto e fare attenzione al tipo di acqua che beviamo con la cistite. Dovremmo inoltre fare attenzione a pulirci sempre da davanti a dietro, e mai il contrario, per evitare che i batteri dell’intestino possano trasferirsi dal retto all’uretra. È sempre buona norma anche usare dei prodotti per l’igiene intima delicati e lavarsi tutti i giorni, senza esagerare. Riduciamo al minimo l’uso di indumenti sintetici o stretti, che potrebbero favorire l’irritazione della zona pelvica. E mai, mai, mai trattenere la pipì! Se nonostante le buone pratiche di prevenzione, dovessimo ritrovarci comunque con una cistite in corso, potremmo provare alcuni rimedi naturali, sebbene sia sempre consigliabile rivolgersi prima al proprio medico di fiducia.

In caso di cistite dovremmo provare questi 6 rimedi della nonna per dormire bene anche senza farmaci o bicarbonato

Una detersione con acqua e bicarbonato va sicuramente bene per disinfettare la zona intima, ma perché non provare anche i benefici del mirtillo rosso? Il mirtillo rosso ha proprietà lenitive e disinfettanti e crea uno strato scivoloso sulle pareti della vescica impedendo ai batteri di annidarsi e di intaccare il nostro organismo. Ottimo anche l’infuso di uva ursina, da reperire in erboristeria. Calma dolore e bruciore e riduce lo stimolo della pipì. Assumendo questo infuso potremmo notare un colore dai toni verdi-blu delle urine. Effetto collaterale innocuo e che sparisce una volta sospesa l’assunzione. Portentosi anche i semi di pompelmo, che svolgono una vera e propria azione antibiotica per placare l’infezione più acuta.

Altri 3 rimedi amici della flora batterica

Interessante anche l’azione antinfiammatoria e diuretica della verga d’oro, una pianta officinale usata solitamente per contrastare la ritenzione idrica. Poco noti invece gli infusi di peduncoli di ciliegio, che hanno un’importante azione sedativa sulla vescica, riducendone gli spasmi e sono ricchi di potassio, vitamine e flavonoidi. Infine, troviamo sempre lei tra i rimedi naturali: la calendula. Possiamo assumerla in diversi formati: infusi, estratti, pomate o ovuli è l’alleata migliore per il corretto equilibrio della flora batterica intima. Disinfetta, disinfiamma, rinfresca e lenisce. In caso di cistite dovremmo provare questi 6 rimedi naturali, amici della flora batterica. Ma è bene ricordare, di seguire sempre le indicazioni del proprio medico e di non prendere iniziative, senza essersi consultati con lui, soprattutto in caso di infiammazioni ricorrenti o importanti. Per tutto il resto, ci pensano i rimedi della nonna!

